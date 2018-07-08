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Tartıştığı amcasını tüfekle yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 16:14 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir kişi, gürültü yaptığı için kendisini uyaran amcasını av tüfeğiyle vurdu

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir kişi, gürültü yaptığı için uyardığı yeğeni tarafından vuruldu.

İddiaya göre, Şehit Evliya Mahallesi'nde Selahattin G. (61), komşusu olan yeğeni İ.G'yi (32) gürültü yaptığı gerekçesiyle uyardı.

Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine İ.G, amcası Selahattin G'yi av tüfeğiyle bacağından vurdu.

Yaralanan Selahattin G, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan İ.G, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

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Anahtar Kelimeler:
Amca yeğen Kahramanmaraş Silahlı kavga tartışma

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