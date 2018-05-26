Tartıştığı babasını av tüfeğiyle öldürdü

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde tartıştığı babasını av tüfeğiyle öldüren şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yukarı Okçular Mahallesi'ndeki bahçelerinde meyve toplayan Hamza Ç. ile oğlu Yusuf Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yusuf Ç, babasını av tüfeğiyle vurarak kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, Hamza Ç'nin (70) hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, Yusuf Ç'yi Antakya'daki alışveriş merkezinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

