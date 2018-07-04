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Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 02:15 | Son Güncelleme

Karaman'da meydana gelen olayın ardından 17 yaşındaki katil zanlısı gözaltına alındı

Karaman'da oğlu tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, A.K'nin (17), Sümer Mahallesi 1309 Sokak'taki evlerinde erkek kardeşi F.K'nin (10) başına sandalyeyle vurarak yaraladığı iddia edildi.

F.K. annesi tarafından Karaman Devlet Hastanesine götürülürken olayı öğrenen baba Fatih K. (45) eve gelerek oğlu A.K. ile tartıştı.

Tartışma kavgaya dönüşünce A.K, yanındaki bıçakla babasını kalbinden yaraladı.

Karaman Devlet Hastanesinde ameliyata alınan baba Fatih K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Katil zanlısı A.K. ise polis tarafından gözaltına alındı.

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