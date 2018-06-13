Tartıştığı babasını tüfekle öldürdüğü iddiası

Hatay'ın Erzin ilçesinde tartıştığı babasını tüfekle öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.
İddiaya göre, Bahçelievler Mahallesi 12. Sokak'ta yaşayan Nuri B. (25) ile babası Fadıl B. (60) arasında arsalarına ev yapımı konusunda tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nuri B, evdeki tüfekle babasına ateş etti.
Fadıl B. hayatını kaybetti, oğlu gözaltına alındı.
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