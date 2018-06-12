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Tartıştığı damadını silahla yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 05:46 | Son Güncelleme

Tartıştığı damadını silahla yaraladı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde tartıştığı kayınpederi tarafından silahla yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, M.C, boşanma aşamasında olduğu eşini görmek için kayınpederi S.D'nin Küçük Çiğli Mahallesi'ndeki evine gitti.

S.D'nin kapıyı açmasının ardından damat ile kayınpeder tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.D, M.C'yi silahla yaraladı.

Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.C'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili S.D. gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
damat kayınpeder silahla yaralama

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