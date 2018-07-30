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Tartıştığı eniştesi ile yeğenini öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 01:39 | Son Güncelleme

Tartıştığı eniştesi ile yeğenini öldürdü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişi, tartıştığı ablasının eşi ile yeğenini pompalı tüfekle öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Rahmiye Mahallesi'nde komşu olan C.B. ile yeğeni Mehmet Demirci (39) ve eniştesi Mehmet Demirci (65) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.B, evinden aldığı pompalı tüfekle eniştesi ile yeğenine ateş etti.

Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, baba ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Baba ve oğlunun cesetleri ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli'de cinayet

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