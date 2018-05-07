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Tartıştığı eşini bıçakla yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 22:06 | Son Güncelleme

Malatya'da eşini bıçakla yaraladıktan sonra kendisini eve kilitleyen zanlı, itfaiyenin kapıyı açması üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı

Malatya'da bir kişi tartıştığı eşini bıçakla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin ve eşi Nuray M, Battalgazi ilçesinin Başharık Mahallesi'ndeki evlerinde henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Hüseyin M, eşini bıçakla yaraladı.

İki çocuğuyla komşusuna sığınan Nuray M, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kendisini eve kilitleyen Hüseyin M. ise Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin kapıyı açması üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.

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