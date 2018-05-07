Malatya'da bir kişi tartıştığı eşini bıçakla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin ve eşi Nuray M, Battalgazi ilçesinin Başharık Mahallesi'ndeki evlerinde henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Hüseyin M, eşini bıçakla yaraladı.

İki çocuğuyla komşusuna sığınan Nuray M, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kendisini eve kilitleyen Hüseyin M. ise Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin kapıyı açması üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.

