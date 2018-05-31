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Tartıştığı eşini ve kızını bıçakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 23:13 | Son Güncelleme

Isparta'da bir kişi, tartıştığı eşi ve kızını bıçakla yaraladı

Isparta'da bir kişi tartıştığı eşi ve kızını bıçakla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi'nde O.T. (56) henüz belirlenemeyen bir nedenle ailesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.T, eşi A.T'yi (43) kolundan ve karnından bıçakladı. O.T'nin kızı H.T. de (19) bu sırada elinden bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi.

O.T, polis ekiplerince gözaltına alındı.

A.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, kızı H.T'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
aile Bıçaklı Yaralama gözaltı ısparta tartışma

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