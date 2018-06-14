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Tartıştığı kadını darbettiği iddia edilen taksi şoförüne dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 10:48 | Son Güncelleme

Ümraniye'de, tartıştığı kadını darbettiği iddiasıyla tutuklanan taksi şoförü hakkında "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından 3 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de, tartıştığı kadını darbettiği iddiasıyla tutuklanan taksi şoförü hakkında "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından 3 yıl 4 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Canan Ay'ın 21 Mayıs'ta kardeşiyle birlikte sokakta yürüdüğü esnada, yanından geçmekte olan ticari taksinin sürücüsü Şenol Göktürkoğlu'nun hakaret içeren sözler sarfetmesi üzerine taraflar arasında tartışma başladığı anlatıldı.

Müştekinin kendisine tepki göstermesi üzerine araçtan inen taksi şoförü Göktürkoğlu'nun yumruk ve kafa atmak suretiyle Canan Ay'ı darbettiği aktarılan iddianamede, yaşanan arbede sırasında Canan Ay'ın aracın açık olan kapısından içeriye girdiği kaydedildi

İddianamade, bu sırada taksi şoförü Göktürkoğlu'nun da aracını hareket ettirerek bir müddet ilerlediği, ardından aracını durdurduğu ve müşteki Canan Ay'ın ayaklarından tutup çekerek aracın dışına attığı anlatıldı.

Şüpheli Göktürkoğlu'nun eylemleri neticesinde Canan Ay'ın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı belirtilen iddianamede, olayın güvenlik kamerası görüntüleriyle de sabit olduğu vurgulandı.

İddianamede, şüpheli Göktürkoğlu'nun bu şekilde müşteki Canan Ay'a karşı "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarını işlediği ifade edilerek, hakaret fiilinin gerçekleştiği yer itibariyle başkaları tarafından görülüp işitilmesinin imkan dahilinde bulunduğu için de aleniyet unsurunun gerçekleştiği belirtildi.

Soruşturmaya konu suçların uzlaştırma kapsamında olduğu, ancak tarafların uzlaşmayı kabul etmediği kaydedilen iddianamede, bu nedenle şüpheli Göktürkoğlu'nun "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından toplam 7 ay 15 günden 3 yıl 4 aya hapisle cezalandırılması istendi.

Hazırlanan iddianame, gönderildiği Anadolu 51. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheli taksi şoförü Göktürkoğlu'nun yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

- Olayın geçmişi

Ümraniye İstiklal Mahallesi'nde kardeşi ile yol kenarında yürüyen Canan Ay ile bir taksi şoförü arasında, "korna çalma" tartışması yaşanmış, araçtan inen sürücü kadını darbetmişti. Darp sonucu başından ve kolundan yaralanan Ay, hastanede ayakta tedavi edilmiş, sürücü ise olay yerinden kaçmıştı.

Olaya ilişkin başlatılan çalışma kapsamında, plakası tespit edilen taksinin şoförü Şenol Göktürkoğlu gözaltına alınarak, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.

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