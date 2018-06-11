Tartıştığı karısını boğarak öldürdü

Muğla'nın Yatağan ilçesinde tartıştığı karısını boğarak öldürdükten sonra kendisini bıçakla yaralayıp intihara kalkışan zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Ahmet Toksöz Caddesi'nde oturan Halis Ş, tartıştığı karısı Yüksel Nur Ş'yi yatak odasına sokup evdeki kızları yanlarına gelemesin diye kapıyı içeriden kilitledi.
Karısını boğazını sıkarak öldüren Halis Ş, daha sonra bıçakla intihara kalkıştı.
Bu sırada Halis Ş. işe gelmediği için merak eden patronunun çaldığı kapıyı açan çiftin kızı, babasının annesiyle yatak odasına girip kavga ettiklerini söyledi.
Bunun üzerine eve giren patronu ve komşuları, kapısını kırıp girdikleri yatak odasında hareketsiz yerde uzanmış kadının başında kanlar içindeki Halis Ş'yi baygın halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gelirken, çiftin korku içindeki kızlarını komşuları evden uzaklaştırdı.
Sağlık ekiplerinin boğularak öldürüldüğünü belirlediği Yüksel Nur Ş'nin cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Katil zanlısı Halis Ş. ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından gözaltına alındı.
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