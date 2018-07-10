Tartıştığı karısını döverek öldürdüğü iddiası

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde tartıştığı karısını döverek öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Eroğlu Mahallesi'nde, iddiaya göre, İbrahim K. (62) ile karısı Zümrethen K. (60) arasında arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim K'nin dövdüğü Zümrethen K. fenalaştı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Zümrethan K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İbrahim K, olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, Zümrethen K'nin cesedi otopsi için Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

