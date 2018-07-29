Tartıştığı kayınbiraderini silahla yaraladı

Adana'da bir kişi tartıştığı kayınbiraderini tabanca ile yaraladı.
Talip Ç (63), merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda bir pastanede birlikte oturduğu kayınbiraderi İsmail Avcı (68) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.
Bu sırada Talip Ç, yanındaki tabanca ile Avcı'yı 3 el ateş ederek kaçtı.
Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Talip Ç'yi Güzelyalı Mahallesi'nde yakaladı.
Fatih Polis Merkezi'ne götürülen zanlının işlemleri sürüyor.
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