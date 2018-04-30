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Tartıştığı kişiyi yaraladığını sosyal medyadan duyurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 16:17 | Son Güncelleme

Silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alınırken, şüpheli yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin, tartıştığı kişiyi yaraladığını sosyal medya hesabından duyurduğu belirtildi.

Alınan bilgiye göre, Orta Cami Mahallesi'nde daha önce aralarında husumet olduğu ileri sürülen Erhan A. ve Atalay T. tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Erhan A. belindeki tabancayı ateşleyerek Atalay T'yi bacağından yaraladı.

Yaralı Atalay T. olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zanlı Erhan A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada Erhan A'nın olay sonrası sosyal medya hesabından kendisini gasbettiğini ve 15 Temmuz şehitlerine hakaret ettiğini ileri sürdüğü Atalay T'yi vurduğu mesajını paylaştığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
silah Tekirdağ yaralama

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