HABER

Tartıştığı komşusunu yaralayan sanığa 9 yıl 8 ay hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 19:50 | Son Güncelleme

Kastamonu'da tartıştığı komşusunu silahla yaraladığı suçlamasıyla 7 yıl 9 ay hapse mahkum edilen sanık, Yargıtayın bozma ilamının ardından yeniden yargılandığı davada 9 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı

Kastamonu'da komşusunu silahla yaraladığı iddiasıyla 7 yıl 9 ay hapse mahkum edilen sanığa, Yargıtayın bozma ilamının ardından yeniden yargılandığı davada 9 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası verildi.

Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Niyazi Yılmaz ile avukatı katıldı.

Yılmaz savunmasında, böyle bir olayın yaşanmasından dolayı üzgün olduğunu belirtti.

Tahliyesini talep eden Yılmaz, "Pişmanım. Mecbur kaldım, zor duruma düştüm. Üç senedir tutukluyum. Meşru müdafaa sınırları içinde hareket ettim." dedi.

Mahkeme heyeti sanığı, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 8 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı. "Ruhsatsız silah taşımak" suçundan onanmış 1 yıl 3 ay hapis cezası ile toplam 9 yıl 8 ay 7 gün hapse mahkum edilen Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

- Olay

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Obrucak köyünde 12 Temmuz 2015'te Niyazi Yılmaz ile Muhammed Y. arasında tartışma çıkmış, Yılmaz üzerinde bulunan tabancayla Muhammed Y'yi yaralamıştı. Sanık hakkında "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşımak" suçlarından dava açılmıştı.

Kasten adam öldürmeye teşebbüsten 6 yıl 6 ay, ruhsatsız silah taşıdığı gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Yılmaz'ın tutukluluğunun devamına karar verilmişti.

Toplam 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Yılmaz hakkındaki karar, Yargıtay tarafından bozulmuş, "ruhsatsız silah taşımak"tan verilen 1 yıl 3 ay hapis cezası ise onanmıştı.

PARTNERGenç kızlar sokağa çıkıp galibiyeti böyle kutladıGenç kızlar sokağa çıkıp galibiyeti böyle kutladı
Karaburun'da RES için verilen kamulaştırma kararına tepkiKaraburun'da RES için verilen kamulaştırma kararına tepki
CHP’li Erol: Sözlerimin arkasındayımCHP’li Erol: Sözlerimin arkasındayım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
KASTAMONU komşu Niyazi Yılmaz silah yaralama

En Çok Okunan Haberler

İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu’ndan ortalığı karıştıracak iddia

İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu’ndan ortalığı karıştıracak iddia

İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

CHP'nin seçim itirazı üzerine yapılan incelemede Erdoğan'ın oyu arttı, İnce'nin oyu düştü

CHP'nin seçim itirazı üzerine yapılan incelemede Erdoğan'ın oyu arttı, İnce'nin oyu düştü

Ağrı'da kaçırılan çocuk bulundu

Ağrı'da kaçırılan çocuk bulundu

Demet Akalın'ın dolu önlemi: Yarışmadan kazandım

Demet Akalın'ın dolu önlemi: Yarışmadan kazandım

Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişliğin nedeni ortaya çıktı

Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişliğin nedeni ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK'dan son dakika açıklaması: 10 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan son dakika açıklaması: 10 terörist etkisiz hale getirildi

Antalya'da Suriyeli işçileri taşıyan otomobil kaza yaptı: Yaralılar var

Antalya'da Suriyeli işçileri taşıyan otomobil kaza yaptı: Yaralılar var

Fatih Portakal canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert sözlerle eleştirdi

Fatih Portakal canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert sözlerle eleştirdi

Şarık Tara kimdir, nerelidir, kaç yaşında? İşte detaylar...

Şarık Tara kimdir, nerelidir, kaç yaşında? İşte detaylar...

Hangi ilde ne kadar Suriyeli var? İşte il il Türkiye'de yaşan Suriyeli sayısı!

Hangi ilde ne kadar Suriyeli var? İşte il il Türkiye'de yaşan Suriyeli sayısı!

Antalya'da ilginç görüntüler! Kapısız soyunma kabininde böyle önlem aldılar!

Antalya'da ilginç görüntüler! Kapısız soyunma kabininde böyle önlem aldılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.