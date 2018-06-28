Tartıştığı komşusunu yaralayan sanığa 9 yıl 8 ay hapis

Kastamonu'da komşusunu silahla yaraladığı iddiasıyla 7 yıl 9 ay hapse mahkum edilen sanığa, Yargıtayın bozma ilamının ardından yeniden yargılandığı davada 9 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası verildi.

Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Niyazi Yılmaz ile avukatı katıldı.

Yılmaz savunmasında, böyle bir olayın yaşanmasından dolayı üzgün olduğunu belirtti.

Tahliyesini talep eden Yılmaz, "Pişmanım. Mecbur kaldım, zor duruma düştüm. Üç senedir tutukluyum. Meşru müdafaa sınırları içinde hareket ettim." dedi.

Mahkeme heyeti sanığı, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 8 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı. "Ruhsatsız silah taşımak" suçundan onanmış 1 yıl 3 ay hapis cezası ile toplam 9 yıl 8 ay 7 gün hapse mahkum edilen Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

- Olay

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Obrucak köyünde 12 Temmuz 2015'te Niyazi Yılmaz ile Muhammed Y. arasında tartışma çıkmış, Yılmaz üzerinde bulunan tabancayla Muhammed Y'yi yaralamıştı. Sanık hakkında "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşımak" suçlarından dava açılmıştı.

Kasten adam öldürmeye teşebbüsten 6 yıl 6 ay, ruhsatsız silah taşıdığı gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Yılmaz'ın tutukluluğunun devamına karar verilmişti.

Toplam 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Yılmaz hakkındaki karar, Yargıtay tarafından bozulmuş, "ruhsatsız silah taşımak"tan verilen 1 yıl 3 ay hapis cezası ise onanmıştı.

