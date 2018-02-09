Tartıştığı mesai arkadaşını bıçakladığı iddiası

Samsun'un İlkadım ilçesinde, tartıştığı mesai arkadaşını bıçakla yaralayan kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünde çalışan memur Onur Ö'yü bıçaklayan mesai arkadaşı Dursun Ç'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Onur Ö'nün Gazi Devlet Hastanesindeki tedavisi ise sürüyor.
Samsun'da dün, Dursun Ç. mesai arkadaşı Onur Ö'yü daha önce geçirdikleri bir soruşturmadan dolayı çıkan tartışmanın ardından çeşitli yerlerinden bıçaklamıştı. Dursun Ç, daha sonra polise giderek teslim olmuştu.
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