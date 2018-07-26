Tartıştığı oğlunu bıçakla yaralayan baba gözaltına alındı

Konya'da kendisine levye ile saldıran oğlunu bıçakla yaralayan baba gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Tahsin K, eşinden ayrı yaşayan oğlu Ahmet K. (25) ile konuşmak için merkez Meram ilçesi Toprak Sarnıç Mahallesi Dikkat Sokak'taki bir tamirhanede buluştu.
Burada aralarında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Ahmet K, babasına levye ile saldırdı.
Tahsin K. ise olay yerinde bulduğu bıçakla oğlunu yaraladı.
112 Acil Servis ekiplerince Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ahmet K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Meram ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Tahsin K, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.
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