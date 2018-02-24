Tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdü

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir baba, tartıştığı oğlunu tabancayla vurarak, öldürdü.
Şeyh Şamil Mahallesi 85. Sokak'ta 2 katlı müstakil evde yaşayan 6 çocuk babası emekli A.T.K. (63) ile oğlu İ.K. (28) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle baba A.T.K, ruhsatlı tabancasıyla oğlu İ.K'yı başından vurdu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, İ.K'nın öldüğünü belirledi.
Baba A.T.K, polise teslim oldu.
Ailenin yakınları ise sinir krizi geçirdi.
İ.K'nın cesedi olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
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