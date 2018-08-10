Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir kişi, tartıştığı üvey annesini öldürdü.
İddiaya göre, Velat K. (25) ile üvey annesi Kudret K. (37) arasında, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Bu sırada üvey oğlu tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanması nedeniyle ağır yaralanan Kudret K, 112 acil servis ekiplerince kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlının, psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edildi.
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