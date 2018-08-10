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Tartıştığı üvey annesini öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 17:09 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da tartıştığı üvey oğlu tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir kişi, tartıştığı üvey annesini öldürdü.

İddiaya göre, Velat K. (25) ile üvey annesi Kudret K. (37) arasında, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bu sırada üvey oğlu tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanması nedeniyle ağır yaralanan Kudret K, 112 acil servis ekiplerince kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlının, psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Şanlıurfa üvey anne Viranşehir

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