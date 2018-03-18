Taş, Gönül Çadırı’nda vatandaşlarla buluştu

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Kepez ilçe başkanlığı döneminde başlattığı Gönül Çadırı’nda vatandaşlarla buluştu. AK Parti Kepez ilçe teşkilatının Göçerler Mahallesine kurduğu Gönül Çadırı’nı AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ziyaret etti. Burada vatandaşlar görüşen Taş, “İlçe başkanlığım döneminde Kepez’de başlattığımız gönül çadırı projemiz kaldığı yerden devam ediyor. Öncelikle bu güzel projemizi ara vermeden devam ettiren Kepez ilçe teşkilatımıza teşekkür etmek istiyorum. Gönül çadırı projemiz teşkilatlarımızı milletin ayağına götüren en önemli projelerimizden birisidir. Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşkilatlarımızdan istediği kapı kapı dolaşacaksınız sözünü yerine getirebilmek için bu projeyi ilçe başkanlığım döneminde başlattık. İki ay boyunca haftanın iki günü mahallelerimize kurduğumuz çadırımız ile hemşerilerimizin sorunlarını, mahalleleri ile ilgili taleplerini ayaklarına giderek dinliyoruz. Böylelikle teşkilatlarımıza ulaşmada sıkıntı çeken yaşlılarımız, engelli vatandaşlarımızda kolaylıkla bize ulaşabiliyor” dedi.

“Milletvekillerimiz gönül çadırında olacak”

Çadıra gelen vatandaşın taleplerini çözüme ulaştırmaya çalıştıklarını belirten Taş, “Çadırımıza gelen hemşerilerimize çay ikram ederek en iyi şekilde ağırlıyor, misafir ediyoruz. Bunun yanında üyelik çalışmalarımızı da çadırımızda sürdürerek partimize yeni üyeler kazandırıyoruz. Hemşerilerimizin küçük büyük demeden her ne talepleri varsa mahalle başkanımız, ilçe başkanımız, kadın ve gençlik kolları başkanlarımızla birlikte dinleyerek çözüm üretmeye çalışıyoruz Önümüzdeki günlerde çadırlarımızda milletvekillerimizde sırasıyla yerini alacak ve hemşerilerimiz birebir vekillerimizle görüşebilecek. Milletvekillerimizde bu projede yer almayı sabırsızlıkla bekliyorlar en kısa sürede koordine edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Kepez pilot ilçe oldu”

Gönül Çadırı Projesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da anlattığını belirten İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, “İl Başkanı adaylarımızla birlikte Ankara’ya mülakata gittiğimizde gönül çadırı projemizi detaylı bir şekilde Cumhurbaşkanımıza anlatma fırsatı yakaladım ve anlatım. Projemizi çok beğenen Cumhurbaşkanımız bu projede Kepez ilçemizi pilot ilçe göstererek tüm teşkilatlarımızda bu projenin uygulanmasını istedi. Bu karar hepimizi son derece mutlu etti. Önümüzdeki günlerde genel merkezimiz tüm illerimizde bu projeyi başlatabilir AK Parti Antalya İl Teşkilatları olarak biz 19 ilçemizde bu projeyi hayata geçirerek tüm ilçelerimizde gönül çadırımızı kuracağız. Bununla ilgili çalışmalarımız başladı.”