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Taş ocağı istemeyen köylüler, seçimleri boykot edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 19:09 | Son Güncelleme

BOLU'nun Mudurnu ilçesine bağlı 200 nüfuslu Hüsamettindere köyü sakinleri, köylerinin yakınında yapımı süren taş ocağının kapatılmasını istiyor.

Taş ocağı istemeyen köylüler, seçimleri boykot edecek

Murat KÜÇÜK/MUDURNU (Bolu), (DHA)- BOLU'nun Mudurnu ilçesine bağlı 200 nüfuslu Hüsamettindere köyü sakinleri, köylerinin yakınında yapımı süren taş ocağının kapatılmasını istiyor. Köylüler, taş ocağı kapatılmazsa 24 Haziran seçimlerini boykot ederek oy kullanmayacaklarını söyledi.
Mudurnu'ya bağlı Hüsamettindere köyü sakinleri, Yallama mevkiinde bir firma tarafından açılan taş ocağının yapıldığı alanda 200 yıllık çam ağaçlarının ve hayvanlar için kullanılan suyun kesildiğini iddia ederek, ocağın bulunduğu yerde toplandı. Köyde, aktif olarak 3 taş ocağının çalıştığı ve yenisinin yapımı sürdüğünü söyleyen köylüler, çalışmaların durmasını istedi. Köylüler, hafriyat kamyonları ve taş ocağının çıkardığı tozdan dolayı sağlıklarının bozulduğunu belirtti. Köylülerden Reşat Başkal, "Mevcut taş ocakları ve yeni açılmak istenen taş ocağı yüzünden sularımızın kirlenmesi, ormanımızın zarar görmesi ve meramızın, bitkilerimizin kuruması, yeni yapılan yerleşim yerlerindeki evlerde oturulamaması nedeniyle ocakların açılmamasını istiyoruz. Çok büyük bir alanda ağaç kesilmek isteniyor. Biz bunları kestirmek istemiyoruz. Bu ocakla birlikte köyümüzde 4'üncü taş ocağı açılmış oluyor. Şu anda 3 tanesi aktif hale getirildi" dedi.
Köyde hayvancılık işiyle uğraşan İlker Kavi de seçimleri boykot edip, oy kullanmayacaklarını ifade ederek, "Yolumuz da memleketimiz de kalmadı. Memleketimizi talan ettiler. Ben bundan sonra oy vermiyorum. Hiç kimseye oy vermiyorum. Bu devlet bizi talan ettikten sonra niye oy kullanalım. Bizim oy kullanacak yerimiz kalmadı artık. Bir köye bu kadar taş ocağı açılır mı? Her gün tozun içinde bekliyoruz. Her gün kaya patlıyor. Boykot edeceğiz, kullanmayacağız bundan sonra. Bu çam ağaçları bize ebemizden, dedemizden miras kaldı. Bak bir günde elin müteahhidi dağıtmış geçmiş" diye konuştu.
Hüsamettin Dere köyü Muhtarı Metin Göldemir ise şöyle konuştu:
"Sağlımız yönünden sıkıntıdayız. Sadece burası değil, zirveye de başka bir taş ocağı yapılacağından bahsediliyor. Ruhsatları alınmış diye duyduk. Buralara ÇED gerekli değil raporu veriliyor. Şu anda köyümüzde 4 ocak var. Hepsine ÇED gerekli değil raporu verilmiş. Ağaçları da açılacak olan taş ocağı için kesildi. Biz ocağın yerinin değiştirilmesini istiyoruz. Köylüler, 'Köye sandık kurdurmayacağız' diyorlar. Ama sandık kurdurmamak mümkün olmaz. Kanunsuz bir şey. Oy kullanmak her vatandaşın hakkıdır. Bizim de vatandaşlık görevimiz ama devlet bize görevini yapmadığı için bizim köylülerimiz de vatandaşlık görevini yapmamaya karar vermiş durumda. Bizim bu ocaklarımız iptal olmazsa oy kullanmayacaklar."

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