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Taş ocağında çalışan hafriyat kamyonu böyle devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 10:02 | Son Güncelleme

İstanbul DHA Sultangazi'de bir taş ocağında yükünü boşaltırken devrilen hafriyat kamyonu kameraya yansıdı.

İstanbul DHA Sultangazi'de bir taş ocağında yükünü boşaltırken devrilen hafriyat kamyonu kameraya yansıdı. Edinilen bilgiye göre hafriyat kamyonu sürücüsü, mıcır yükledikten sonra Sultangazi'deki taş ocağına geldi. Mıcırlardan oluşan tepe üzerine çıkan kamyon yükünü boşaltırken devrildi. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Kazada kamyon sürücüsü yaralanırken ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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