Taş ocağında çalışan hafriyat kamyonu böyle devrildi

İstanbul DHA Sultangazi'de bir taş ocağında yükünü boşaltırken devrilen hafriyat kamyonu kameraya yansıdı. Edinilen bilgiye göre hafriyat kamyonu sürücüsü, mıcır yükledikten sonra Sultangazi'deki taş ocağına geldi. Mıcırlardan oluşan tepe üzerine çıkan kamyon yükünü boşaltırken devrildi. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Kazada kamyon sürücüsü yaralanırken ambulansla hastaneye kaldırıldı.