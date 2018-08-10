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Taş ocağının kapatılmasını havai fişekle kutladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 00:02 | Son Güncelleme

KOCAELİ Valiliği'nin, Gölcük'te bulunan taşocağının üretimini durdurmasının sevincini yaşayan vatandaşlar sokağa döküldü.

Taş ocağının kapatılmasını havai fişekle kutladılar

Alişan KOYUNCU-Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Valiliği'nin, Gölcük'te bulunan taşocağının üretimini durdurmasının sevincini yaşayan vatandaşlar sokağa döküldü. Yıllardır taşocağının kapatılması için mücadele veren vatandaşlar meşaleler yakarak havai fişeklerle kutlama yaptı.
Kocaeli Valiliği bugün yaptığı yazılı açıklama ile Gölcük Halıdere'de bulunan taş ocağını, heyelan tehlikesi nedeniyle üretim faaliyetlerinin durdurulduğunu bildirdi. Kocaeli Valiliği'nin kararı vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Yıllardır taşocağının kapatılması için mücadele eden vatandaşlar, kararın ardından Halıdere Meydanı'nda toplandı. Dualar edilirken, Türk bayrakları açılıp, meşaleler yakılarken, havai fişekler atıldı. Halıdere halkı adına konuşan Halıdere Tarım Kooperatifi Başkanı Mensur Keskin kararın bölgede sevinçle karşılandığını belirterek, "Halıdere halkı olarak 13 yıldır verdiğimiz mücadeleyi halkımızın desteğiyle kazandık. Halıdere olarak bizim en büyük zenginliğimiz, en büyük gelir kaynağımız, ülkemizin olduğu gibi köyümüzün de ormanlarıdır. Halıdereliler geçmişten beri bir orman köylüsüdür, ormanın kıymetini çok iyi bilir çünkü halkın büyük bir bölümü tarımın yanında yaşamını orman ürünlerinden sağlamıştır. Onun için biz ormanın büyük bir zenginlik kaynağı olduğunu biliyoruz. 2005 yılından beri bu şekilde ormanlarımızın yok edilişini üzüntüyle karşıladık. Fakat bugün bu kararla biz oldukça sevindik. Gençlerimizin bu mücadelesini kutluyoruz." dedi.

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Taş ocağının kapatılmasını havai fişekle kutladılarTaş ocağının kapatılmasını havai fişekle kutladılarTaş ocağının kapatılmasını havai fişekle kutladılarTaş ocağının kapatılmasını havai fişekle kutladılar

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