HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 19:46 | Son Güncelleme

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: - "Birileri laf üstüne laf koymaya devam etse de birileri üst üste koyduğumuz taşları yıkıp geriye götüreceğiz deseler de biz sizlerin desteğiyle taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz" - "Biz dünyanın ona biçtiği role göre davranan, IMF'nin kapısında dilenen ülke değil tam tersine milletinin, memleketinin menfaati neyi gerektiriyorsa ona göre davranan ülke adına dünya çapında mücadelemizi devam ettireceğiz"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Birileri laf üstüne laf koymaya devam etse de birileri üst üste koyduğumuz taşları yıkıp geriye götüreceğiz deseler de biz sizlerin desteğiyle taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz." dedi.

Bakan Arslan, Sultan Alparslan Külliyesi Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, 1064'te Sultan Alparslan Ani Örenyeri'nden Anadolu'ya girdiğinde orada ilk cuma namazının kılındığını hatırlattı.

Kaderine terk edilmiş Kars'ı ülkenin ileri gelmiş şehirlerinden, aradaki kalkınmışlık farkını gidermiş Kars'a getirdiklerini belirten Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama bu bize yetmez, biz Serhat şehir isek, Gazi Kars isek, Ebul Hasan Harakani'nin maneviyatıyla huzuru bulan Kars isek, 90 bin şehidiyle şehadet şerbeti içmeye giden Kars isek böyleyiz. Sınırda serhat bekleyen şehirden, kalkınmış serhatın sınırın başkenti Kars olmak istiyoruz. Bunun için başlattığımız projelerin daha da ileriye doğru taşınarak yürümesi lazım."

AK Parti'nin 16 yılda çok önemli projelere imza attığını ve projeleri yapmaya devam ettiğini vurgulayan Arslan, "Biz AK Parti olarak 16 yıldır halka hizmeti hakka hizmet bilerek çalışan anlayışın ekibiyiz ve millete hizmet ederken hiçbir zaman tepeden bakmadan, böbürlenmeden, gururlanmadan hizmet ettik. Sadece sizlere yapılan hizmetlerin karşısında sizden aldığımız dua ve destek elbette ki bizi gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.

- "Taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz"

Arslan, hizmet kervanını yürütmeye devam edeceklerini anlatarak, "Biz bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da taş üstüne taş koyacağız. Taş üstüne taş koymak söyleminden başka bir söylemde bulunmayacağız. Ama birileri laf üstüne laf koymaya devam etse de birileri üst üste koyduğumuz taşları yıkıp geriye götüreceğiz deseler de biz sizlerin desteğiyle taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Mazlumların ve mağdurların umudu olmaya devam edeceklerini dile getiren Arslan, "Biz bu ülkeyi büyütmeye devam edeceğiz. Biz dünyanın ona biçtiği role göre davranan, IMF'nin kapısında dilenen ülke değil tam tersine milletinin, memleketinin menfaati neyi gerektiriyorsa ona göre davranan ülke adına dünya çapında mücadelemizi devam ettireceğiz." dedi.

Törene, Kars Valisi Rahmi Doğan, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, il protokolü ile vatandaşlar katıldı.

PARTNERSorular keyfini kaçırdıSorular keyfini kaçırdı
Antalya'da mide ağrısı nedeniyle hastaneye gitti! Karnından 1.5 kilo saç çıktı!Antalya'da mide ağrısı nedeniyle hastaneye gitti! Karnından 1.5 kilo saç çıktı!
Irmakta kaybolan Samet'in cenazesi toprağa verildiIrmakta kaybolan Samet'in cenazesi toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kars Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan

En Çok Okunan Haberler

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Fatih Portakal cephesinde sular durulmuyor! Bir açıklama daha

Fatih Portakal cephesinde sular durulmuyor! Bir açıklama daha

Esra Erol'un programını sarsan ihanet olayının kahramanı suskunluğunu bozdu!

Esra Erol'un programını sarsan ihanet olayının kahramanı suskunluğunu bozdu!

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin TRT araştırması tartışma yaratacak

Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin TRT araştırması tartışma yaratacak

Bursa'da GSM bayisinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da GSM bayisinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

İlginizi Çekebilir

Fatih Portakal cephesinde sular durulmuyor! Bir açıklama daha

Fatih Portakal cephesinde sular durulmuyor! Bir açıklama daha

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilerine yanıt!

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilerine yanıt!

NTV, Star TV, Kral TV BİM'e mi satılıyor? (Doğuş Yayın Grubu satılıyor mu?)

NTV, Star TV, Kral TV BİM'e mi satılıyor? (Doğuş Yayın Grubu satılıyor mu?)

Acı son! Yağmurdan kaçarken Azrail'e yakalandı

Acı son! Yağmurdan kaçarken Azrail'e yakalandı

Kuzey Irak'tan acı haber: 3 asker şehit oldu! TSK açıkladı

Kuzey Irak'tan acı haber: 3 asker şehit oldu! TSK açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Portakal ve Lütfi Elvan birbirine girmişti! İddiaların odağındaki koltuk değnekli genç konuştu: Oyuna geldim!

Fatih Portakal ve Lütfi Elvan birbirine girmişti! İddiaların odağındaki koltuk değnekli genç konuştu: Oyuna geldim!

Son dakika: Yunanistan'dan Türkiye'ye iade kararı! Tutuklu terörist Turgut Kaya iade edilecek

Son dakika: Yunanistan'dan Türkiye'ye iade kararı! Tutuklu terörist Turgut Kaya iade edilecek

Fatih Portakal'dan 'kurmaca' haber iddialarına çok sert tepki!

Fatih Portakal'dan 'kurmaca' haber iddialarına çok sert tepki!

Ankara'da Polis memurundan tecavüz skandalı! Karakolda kendisini böyle savunmuş!

Ankara'da Polis memurundan tecavüz skandalı! Karakolda kendisini böyle savunmuş!

Antalya'da mide ağrısı nedeniyle hastaneye gitti! Karnından 1.5 kilo saç çıktı!

Antalya'da mide ağrısı nedeniyle hastaneye gitti! Karnından 1.5 kilo saç çıktı!

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den 'af' açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den 'af' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.