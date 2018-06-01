Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Birileri laf üstüne laf koymaya devam etse de birileri üst üste koyduğumuz taşları yıkıp geriye götüreceğiz deseler de biz sizlerin desteğiyle taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz." dedi.

Bakan Arslan, Sultan Alparslan Külliyesi Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, 1064'te Sultan Alparslan Ani Örenyeri'nden Anadolu'ya girdiğinde orada ilk cuma namazının kılındığını hatırlattı.

Kaderine terk edilmiş Kars'ı ülkenin ileri gelmiş şehirlerinden, aradaki kalkınmışlık farkını gidermiş Kars'a getirdiklerini belirten Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama bu bize yetmez, biz Serhat şehir isek, Gazi Kars isek, Ebul Hasan Harakani'nin maneviyatıyla huzuru bulan Kars isek, 90 bin şehidiyle şehadet şerbeti içmeye giden Kars isek böyleyiz. Sınırda serhat bekleyen şehirden, kalkınmış serhatın sınırın başkenti Kars olmak istiyoruz. Bunun için başlattığımız projelerin daha da ileriye doğru taşınarak yürümesi lazım."

AK Parti'nin 16 yılda çok önemli projelere imza attığını ve projeleri yapmaya devam ettiğini vurgulayan Arslan, "Biz AK Parti olarak 16 yıldır halka hizmeti hakka hizmet bilerek çalışan anlayışın ekibiyiz ve millete hizmet ederken hiçbir zaman tepeden bakmadan, böbürlenmeden, gururlanmadan hizmet ettik. Sadece sizlere yapılan hizmetlerin karşısında sizden aldığımız dua ve destek elbette ki bizi gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.