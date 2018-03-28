Taşan nehrin suları köye dayandı

EDİRNE (AA) - Taşkın halindeki Tunca Nehri, kent merkezinin yanı sıra, nehir yatağına yakın köylerde de hayatı olumsuz etkiliyor.

Değirmenyeni köyünde nehirle köy arasına yapılan toprak set patladı, Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri suyun köye girmesini engellemek için köy girişine yeni set oluşturdu.

Taşkın nedeniyle yolları ulaşıma kapanan köyde, su yerleşim yerine yaklaşınca köyle nehir arasına topraktan set yapılmıştı.

Nehrin debisinin yükselmeye devam etmesi sonucu toprak set patladı. Nehre yakın evleri su bastı, bazı iş makineleri sular altında kaldı.

Köyde yaşayan vatandaşlardan Gürkan Ezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nehrin yükselmeye devam ettiğini bazı noktalardan toprak seti patlatan taşkın sularının köye girmeye başladığını belirtti.

Köyde yaşayan herkesin büyük tedirginlik yaşadığını vurgulayan Ezer, "Bir kaç günden beri Tunca sürekli yükseliyor, nehir suları yataktan çıkınca çevreye yayıldı, şimdi de hızla köye yaklaşıyor." dedi.

Daha önce köyle nehir arasına yapılan toprak setin patladığını aktaran Ezer, böyle giderse tüm köyü su basacağını sözlerine ekledi.

Adil Ezer ise köyde taşkın nedeniyle tedirginliğin devam ettiğini belirterek, yağışların devam etmesi halinde çok zor durumda kalacaklarını ifade etti.