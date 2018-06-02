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Tasarım yarışması ödülleri sahiplerini buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 12:19 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Genç Sanat: 2. Afiş Tasarım Yarışması" sonuçlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca genç tasarımcılar arasında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen "2018 Troya Yılı" konulu "Genç Sanat: 2. Afiş Tasarım Yarışması" sonuçlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 314 afiş tasarımının seçici kurulca değerlendirildiği yarışmada, 10 çalışma, 7 bin lira başarı ödülü ve belgesi, 10 çalışma 3 bin lira mansiyon ödülü ve başarı belgesi, 30 çalışma 500 lira sergileme ödülü ve katılım belgesi almaya hak kazandı.

"2018 Troya Yılı" konulu yarışmada, toplam 115 bin lira para ödülü dağıtıldı.

Bu yıl içerisinde sergiye açılacak 50 tasarımın başarı ödüllerine Mehmet Salih Kızılkaya, Tugay Çetinkaya, Ahmet Fatih Çiloğlu, Nur Kurtköylü, Ahmet Barin, Bayram Armutcı, Taha Bekir Murat, Fadim Tütüncü Bünyamin Meteil ve Ezgi Şen layık görüldü.

Değer Gümüşkaya, İkbal Yaren Sürücü, Taha Usta, Tuğçe Sivri, Banu Acar, Gülin Gülçelik, Hasan Oğuzhan Bektaş, Mehmet Metin, Hatice Furunci, Kaan Kaya ise mansiyon ödüllerini aldı.

Sergileme ödülleri Adem Ayaz, Ağacan Gedik, Burcu Kaynar, Mısra Karahan, Şevval Ceylan, Tuğçe Kızılcı, Volkan Hoşcan, Bilal Uğur Liman, Buket Akboyun, Dilan Ekin, Duygu Şimşek, Fatma Soya, Gülsüm Damla Aşkın, Hakan Nergiz, Okan Rakıcı, Pınar Sarıkaya, Ruya Sarıhan, Sarp Sözdinler, Tayfun Özen, Tuba Ayyıldız, Ahmet Alperen Yalçıngil, Çağla Soylu, Ali Karakoç, Gökhan Pahlı, Nurgül Bakır, Burak Kaleli, Ecem Kutlay, Güleda Erdem, İmren Şengül Şapcı ve Mete Han Karayazı’ya verildi.

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Anahtar Kelimeler:
"Genç Sanat: 2. Afiş Tasarım Yarışması" Kültür ve Turizm Bakanlığı

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