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Tasarımlarını hayalindeki atölyede sergileyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 13:51 | Son Güncelleme

Tasarımcı Birsen Küçükyılmaz, fizyoterapi eğitimi almasına karşın hayallerinin peşinden giderek, kendi tasarımlarının yer aldığı butik atölyesini hizmete açtı - Küçükyılmaz: - "Mesleği ne olursa olsun insanların, gerçekten içlerinde yapmak istedikleri, hayal ettikleri işlerin peşlerinden gitmelerini isterim. Ben öyle yaptım"

Tasarımcı Birsen Küçükyılmaz, fizyoterapi eğitimi almasına karşın hayallerinin peşinden giderek, kendi tasarımlarının yer aldığı butik atölyesini hizmete açtı.

Küçükyılmaz, Ankara'nın Balgat semtinde bulunan "B&B Collection" adlı tasarım butik atölyesinin açılışını Kuran'ı Kerim tilavetiyle yaptı. Küçükyılmaz, daha sonra bazı milletvekilleri ve bürokratların da aralarında yer aldığı davetlilerle dua okuyarak, açılış kurdelesini kesti.

AA muhabirine konuşan Küçükyılmaz, dikişe çocuk yaşlarından itibaren meraklı olduğunu, lisede okuduğu dönemde ise kendi kıyafetlerini tasarlayıp, giymeye başladığını anlattı.

Fizyoterapi okuduğunu ancak giyim tasarımının yıllardır ilgisini çektiğini ve hayalindeki iş olduğunu dile getiren Küçükyılmaz, "Mesleği ne olursa olsun insanların, gerçekten içlerinde yapmak istedikleri, hayal ettikleri işlerin peşlerinden gitmelerini isterim. Ben öyle yaptım." diye konuştu.

Yeni atölyesinde küçük bir ekiple daha çok tesettür ağırlıklı, numune ürünler hazırladıklarını ifade eden Küçükyılmaz, yaz sezonu için 45-50 parçalık bir koleksiyon oluşturduklarını aktardı.

Küçükyılmaz, aynı zamanda kurumsal firmalara yönelik logolu kıyafet tasarımı yaptıklarını da söyledi.

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butik atölye Tasarımcı Birsen Küçükyılmaz

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