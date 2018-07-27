Tasavvuf Araştırmacısı Mohammed Rustom, İstanbul'a gelecek

İSTANBUL (AA) - Kanada Carleton Üniversitesi İslam Araştırmaları Bölümü'nde İslam felsefesi ve tasavvuf konularında çalışmalar yapan yazar Mohammed Rustom, Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü ve Kerim Vakfı işbirliğiyle düzenlenecek etkinliğe katılacak.
Üsküdar Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin Uluslararası Tasavvuf Yaz Okulu kapsamında Türkiye'ye gelecek Rustom, 29 Temmuz Pazar günü, halka açık panelde, okurlarıyla buluşacak.
Üniversitenin rektör danışmanı Cemalnur Sargut'un moderatörlüğündeki panelde tasavvuf konusunda araştırmalar yapan akademisyenler William Chittick, Sachiko Murata ve James Morris de bir konuşma yapacak.
Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi'nde düzenlenecek panel, saat 13.00'te başlayacak.
- İran'da "yılın en iyi kitabı" seçildi
Mohammed Rustom, 2014'te yayınlanan, "Merhametin Zaferi – Molla Sadra Felsefesi ve Kutsal Metinler" adlı kitabıyla İran’da yılın en iyi kitabı ödülünü kazanmıştı. Rustom, aynı zamanda Prof. Dr. William Chittick'in araştırmaları üzerine bir antoloji çalışması olan, "Kayıp Kalbin arayışında: İslam Düşüncesinde Keşifler" isimli kitabın da baş editörlüğünü yapmıştı.
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