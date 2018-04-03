"Tasavvuf eserlerinin iyi filtrelenmesi gerekiyor"

İSTANBUL (AA) - Prof. Dr. Bruce Lawrence, evliya, arif ve mutasavvıfların biyografileri ve eserlerinin abartılı şekilde tanzim ediliyor, "Tasavvuf ehli insanlar mucizevi bir varlık olarak gösterilmeye çalışılıyor. Bence bu da o insanların ve eserlerinin inandırıcılığını zedeliyor. Dolayısıyla bu eserlerin ciddi bir şekilde filtrelenmesi lazım.'' dedi.

Batı'daki Müslüman düşmanlığına karşı İslam'ın doğru anlaşılması için önemli çalışmalarda bulunan ve ''Kur'an-ı Kerim: Bir Biyografi'' isimli eseriyle Kerim Vakfı ve TÜRKKAD tarafından 2012 yılında ''DOST İslam'a Hizmet Ödülü'' alan Prof. Dr. Lawrence, Üsküdar Üniversitesi'nde, ''Biyografi, Hafıza ve Lisan: 17. Yüzyılda Kuzey Hindistan'da Kadiriyye'' başlıklı bir konferans verdi.

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü'nde yarı zamanlı Öğretim Üyesi olan Lawrence, konferansta, tasavvuf metinlerinin ciddi bir şekilde filtreden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Birçok tasavvuf ehli ve müfessirin eserlerinde veya biyografilerinde abartılı bir dil kullanıldığını savunan Lawrence, "Tasavvuf eserleri çok ciddi zorluklar içeriyor. Ariflerin hayatları ve eserleri abartılı bir şekilde tanzim edilmiş ve ediliyor. Çünkü birçok biyografide tasavvuf ehli insanlar mucizevi birer varlık olarak gösterilmeye çalışılıyor. Bence bu o insanlarla ilgili inandırıcılığı zedeliyor. Dolayısıyla bu eserlerin ciddi bir şekilde filtrelenmesi lazım." diye konuştu