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"Tasavvuf Yaz Okulu" açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 23:22 | Son Güncelleme

Tasavvuf çalışmaları konusunda yoğunlaştırılmış uluslararası yaz okulu başladı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü ile Kerim Vakfı desteğiyle tasavvuf çalışmaları konusunda yoğunlaştırılmış uluslararası yaz okulunun açılışı yapıldı.

Üsküdar Üniversitesi Nermin Tarhan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen açılış törenine Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, İslam Bilimleri Eğitmeni James Morris ve İslam Araştırmacısı Carl W. Ernst katıldı.

Yaz okulunda, Prof. Sachiko Murata ve Prof. William C. Chittick gibi tasavvuf alanındaki çalışmalarıyla tanınan akademisyenlerin yanı sıra Prof. Dr. Emine Yeniterzi, Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, Dr. Öğr. Üyesi Cangüzel Güner Zülfikar ve Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Bedirhan'ın da yer aldığı uzman bir kadro ders verecek.

Açılışta konuşan Nevzat Tarhan, Harvard Üniversitesi'nde bu yıl pozitif psikoloji dersi açıldığını, işlenilen konuların kadim kültürden ve Mevlana'dan alındığını düşündüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

" 'Mevlana’dan rol çalıyorlar' dedim. Aslında bu sadece bizim değil hepimizin, insanlığın ortak malı. Mevlana veya tasavvuf bunu söylemişti fakat unutulmuştu. Üzeri çamur kaplanmış bir elmas, pırlanta gibiydi. Harvard bunu yeniden keşfetmiş diye düşündüm. Hocalarımıza, değerli misafirlerimize keşfeden insanlar olarak gelip burada bize bu dersi anlatmaları bizi çok sevindirdi."

Çeşitli eğitim katmanlarını içeren program kapsamında, İngilizce Tasavvuf Metinleri lisansüstü dersi, seminerler, Arapça ve Osmanlı Türkçesi tasavvuf metinleri yakın okuma grup çalışmaları ve halka açık paneller gerçekleştirilecek.

Ayrıca, yaz okulu programı ders içerikleri doğrultusunda da Süleymaniye Kütüphanesi ve Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde metin incelemeleri yapılacak.

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Tasavvuf Yaz Okulu Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan

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