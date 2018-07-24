Taşeron düzenlemesiyle kamu çalışanları artacak

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Bu tarihi bir dönüşüm, adımdır. Bütün kamuda çalışan kadrolu işçi sayısı 170 bin. Bu taşeron düzenlemesiyle bunun 5 katı kamu işçisi olacak." dedi. Arslan, Hizmet-İş Sendikası ile Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Taşıma Hizmetleri Anonim Şirketi (MOTAŞ) arasında Malatya Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplu iş sözleşmesi imza töreninde yaptığı konuşmada, belediyede 25 yıla yakın yetkili olduklarını ancak ilk kez toplu sözleşme imzalayacaklarını belirtti. Arslan, toplu iş sözleşmelerinin önemli olduğunu, kriterlerinin doğru konulması gerektiğini ifade etti. Bu kriterlerin başında elde edilen hakların ve ödemelerin gününde alınmasının geldiğini anlatan Arslan, "(Diğer kriterler) İmzaladığımız sözleşmeden sonra işimizi, ekmeğimizi, aşımızı güvence altına almamızdır. İmzalayacağımız sözleşmeden sonra iş yerinde iş barışı, kardeşliği, verimliliği daha da pekiştirmesidir. Bu üç konu gerçekleştirilirse iyi bir sözleşme olur. Bu sözleşmelerin temelini de ücretler oluşturur." diye konuştu.

Kamu çalışanları olarak memlekete, insanlara hizmet ettiklerini ve hem ibadet sevabı hem de ekmeklerini kazandıklarını belirten Arslan, bu durumun çok önemli bir ayrıcalık olduğunu söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir milyona yakın taşeron işçinin kamu çalışanı olması için yaptığı çalışmayı asla unutmayacaklarının altını çizen Arslan, yeni dönemin herkes için bir kez daha hayırlı olmasını diledi. Arslan, yeni dünya düzeninde Türkiye gibi ülkelere "Özelleştir, sat. Hizmetleri özelleştir, kamuyu küçült ki rahat edesiniz." diye baskılar olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: "Bütün büyük kuruluşların baskısına rağmen sayın Cumhurbaşkanımız bir ezber bozmuştur. Bütün bunlara rağmen gerek yerel yönetimlerde gerekse kamuda artık temel hizmetlerin hepsini kamu çalışanları yapıyor. Bu tarihi bir dönüşüm, adımdır. Bütün kamuda çalışan kadrolu işçi sayısı 170 bin. Bu taşeron düzenlemesiyle bunun 5 katı kamu işçisi olacak. Bu gerçekten büyük bir değişim ve dönüşüm." - "Türkiye'nin en büyük işçi örgütlerinden bir tanesiyiz"