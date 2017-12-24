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Taşeron işçi düzenlemesi KHK'da

GÜNCEL HABERLERİ | 24.12.2017 08:49 | Son Güncelleme 5 saat önce

Taşeron işçi düzenlemesi KHK’da yer aldı. OHAL kapsamındaki 696 sayılı KHK ile taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçmesi, 4 Aralık 2017 itibarıyla çalıştırılmakta olanları kapsayacak.

Taşeron işçi düzenlemesi KHK'da

Olağanüstü hal kapsamındaki 696 sayılı KHK kapsamında taşeron işçiler, sürekli işçikadrosuna geçebilmek için yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınacak. Sınavda başarılı olanların kadroya geçirilmesine ilişkin süreç 90 gün içinde sonuçlandırılacak.

İşçiler, on gün içinde çalıştıkları idarenin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birime, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı başvurabilecek.

KHK'ya göre taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçebilmesinde, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak şartı yer alacak.

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Kanun Hükmünde Kararname KHK OHAL Taşeron işçi
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
4 aralık şartı nerden çıktı allaha lanet olsun
çalışmakta olduğunuz kamuda alanında ve iş verenden geçmişe dair haklarından feraget ettiğine dair yazılı imzalı evrak talep edilmektedir. KHK kararnamede geçiyor
akp nin son oyunu.4 aralık 2017 neden peki hani en az 6 ay veya 1 sene öncesinde çalışan işçileri ilgilendirecekti.hani sadece kadro alması için taşeron firmalara adam sokulmayacaktı?peki sına olayı nereden çıktı?işçi bulunduğu yerde 10 sene o işi yapmış neyin sınavını yapacaksın?örnek bir hastahanede yemek dağıtan işçiyi yazılı veya sözlü nasıl bir sınavdan geçireceksin ya da uygulama?bunu yapacak idare yemek dağıtmayı bilen kişilerden mi oluşacak?sözlü sınav peki nedir fetöcü müsün bu mu sorulacak?kısaca gariban işçi sen boşuna kadro bekleme yandaş akpliler alır sen işinden de olacaksın
Ankara Büyük Şehir Belediyesinde Taşeron firma sahibi Geredeliydi. Haliyle işcilerde amca oğlu dayı oğlu gibilerinden oluşan Geredelilier topluluğuydu. Kadroları hayırlı olsun.Hak ettiler gerçekten. Artık geredenin yarısı kadrolu işci
En son çalıştığı idare ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden dolayı bu madde ile tanınan haklar karşılığında herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından FERAGAT ETTİĞİNE DAİR yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini yazılı olarak beyan etmek... Bu maddeyi biri bana açıklayabilir mi bu ne demek oluyor...
asla geçmişe dönük haklarınızdan feragat etmeyin.bakın bu kanun khk denen yani ohal perdesinin arkasına sığınılarak çıkarılan bir kanun.ohal kalktığı anda hele ki bu akp iktidarı koltugunu kaybettiği anda bu kanunlar yok sayılacak.sen daha evvelki haklarından feragat ettiğinde yatırılmamış primlerin varsa bunların da hakkını arayamazsın.taşeron firmalar eminim bu yasa çıkacak diye bir çok insanın primlerini yatırmamıştır.ayrıca sen haklarından feragat edersen yarın kadro verilmediğinde sap gibi ortada kalırsın.hem işinden olursun hem de kıdem tazminatı alamazsın.yazıklar olsun bu yasayı yapana
En son çalıştığı idare ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden dolayı bu madde ile tanınan haklar karşılığında herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından FERAGAT ETTİĞİNE DAİR yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini yazılı olarak beyan etmek ARKADAŞLAR BU DEMEKTİR Kİ; PRİM GÜNÜNÜZ HARİÇ DİĞER TÜM HAKLAR İMZA KARŞILIĞI FERAGAT EDİYORSUN ÖYLE KADROYA ALINIYORSUN
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