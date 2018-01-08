Taşeron işçi kadro başvurusu ne zaman sona eriyor? Başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?

Taşeron işçilerde kadroya geçiş başvuruları devam ediyor. Kadroya geçme şartlarını taşıyan taşeron işçiler, günler öncesinden hazırladıkları evrakları, ilgili kurumlara götürerek başvurulara başladılar. 2 Ocak 2018 Salı günü başlayan taşeron işçilerin kadro başvuruları için son tarih nedir merak ediliyor. Yeni yılla birlikte kadroya geçmek için belgelerini günler öncesinden hazırlayan taşeron işçiler, mesai saatinin başlamasının ardından ilgili birimlerde yoğunluk oluşturdu. Peki taşeron işçi kadro başvuruları ne zaman sona erecek? Başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? Başvuran taşeron işçiler ne zaman kadroya geçecek? İşte taşeron işçi kadro başvuru süreci...

TAŞERON İŞÇİ KADRO BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

Kadroya geçme şartlarını karşılayan taşeron işçiler için başvurular, yarın başlayıp 11 Ocak'ta zorunlu olarak sona erecek. Başvurunun ardından süreç, "tespit komisyonu incelemesi ve hak sahiplerinin ilanı", "ilana itirazlar", "itirazların incelenmesi ve kesin listenin ilanı", "sınavın gerçekleştirilmesi", "sınav kuruluna itiraz", "itiraz incelemesi ve kesin listenin ilanı" şeklinde devam edecek. Hak sahipleri 2 Nisan geçmeden topluca işçi kadrolarına geçirilecek.