Taşeron işçi kadro başvurusu ne zaman sona eriyor? Başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?

Taşeron işçilerde kadroya geçiş başvuruları devam ediyor. Kadroya geçme şartlarını taşıyan taşeron işçiler, günler öncesinden hazırladıkları evrakları, ilgili kurumlara götürerek başvurulara başladılar. 2 Ocak 2018 Salı günü başlayan taşeron işçilerin kadro başvuruları için son tarih nedir merak ediliyor. Yeni yılla birlikte kadroya geçmek için belgelerini günler öncesinden hazırlayan taşeron işçiler, mesai saatinin başlamasının ardından ilgili birimlerde yoğunluk oluşturdu. Peki taşeron işçi kadro başvuruları ne zaman sona erecek? Başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? Başvuran taşeron işçiler ne zaman kadroya geçecek? İşte taşeron işçi kadro başvuru süreci...
Kadroya geçme şartlarını karşılayan taşeron işçiler için başvurular, yarın başlayıp 11 Ocak'ta zorunlu olarak sona erecek. Başvurunun ardından süreç, "tespit komisyonu incelemesi ve hak sahiplerinin ilanı", "ilana itirazlar", "itirazların incelenmesi ve kesin listenin ilanı", "sınavın gerçekleştirilmesi", "sınav kuruluna itiraz", "itiraz incelemesi ve kesin listenin ilanı" şeklinde devam edecek. Hak sahipleri 2 Nisan geçmeden topluca işçi kadrolarına geçirilecek.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından, taşeron işçilerin kadroya geçirilme şartlarından olan, emekliliğe hak kazanmamış olmalarıyla ilgili belgenin, başvuru sürecinde değil, sürekli işçi kadrosuna veya işçi statüsüne geçirilmeden önce ibraz edileceğini duyurdu.
SGK'den yapılan yazılı açıklamada, hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılan işçilerin, sürekli işçi kadrosu veya işçi statüsüne geçirilmesiyle ilgili düzenlemede "Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmaları" gerektiği hükmünün yer aldığı anımsatıldı.
Söz konusu hüküm doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılanlardan kadroya geçiş sürecinde bu yönde belge istendiğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu belge, sürekli işçi kadrolarına veya işçi statüsüne geçirilme başvurularının yapılacağı 10 günlük (2-11 Ocak) başvuru süresi içinde değil, sürekli işçi kadrosuna veya işçi statüsüne geçirilmeden önce ibraz edilecektir. Ayrıca, sigortalılık başlangıç tarihi, 'www.turkiye.gov.tr' adresi üzerinden alınacak SGK Tescil ve Hizmet Dökümü belgesi esas alınarak tespit edilebilecektir."
TAŞERON İŞÇİLERE KADRO BAŞVURUSU İÇİN ÇAĞRI MERKEZİ
Hak-İş Konfederasyonunca, kamudaki taşeron işçilerin kadroya geçiş sürecinde, işçilerin aklına takılan soruları cevaplandırmak amacıyla çağrı merkezi kuruldu. Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamada, çağrı merkezinin Genel Başkan Mahmut Arslan'ın talimatıyla kurulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Çağrı merkezinde hukukçulardan oluşan uzman ekibimiz, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile getirilen düzenlemelerle ilgili işçilerin sorularını yanıtlayıp, olası bilgi kirliliğine engel olmaya çalışıyor. Uygulama kapsamında hukukçularımız, hafta içi 08.30-24.00 saatleri arasında 0 312 417 80 02 ve 0 312 418 48 72 numaralı telefonlardan çalışanların sorularını yanıtlayarak doğru bilgileri paylaşıyor."
"KİT'TE ÇALIŞAN TAŞERON İŞÇİLERİN DE KADROYA GEÇMESİNİ İSTİYORUZ"
Açıklamada, Hak-İş Genel Başkanı Arslan'ın konuya ilişkin değerlendirmelerine de yer verildi. Çağrı merkezine yoğun bir ilgi olduğunu belirten Arslan, "Devletin kamu hizmetlerini artık kamu çalışanlarıyla yapacağını bildirmesi küresel kapitalizme karşı büyük bir meydan okumadır. Biz bu çalışmayı büyük bir reform olarak görüyoruz. Büyük fotoğrafı kaçırmamak gerekiyor. Büyük fotoğrafın içerisinde bazı eksiklikler var. Bizim arzu ettiğimiz şey KİT'lerde çalışan taşeron işçilerin de bu kadrolara sahip olmasıdır. Hak-İş olarak bütün taşeronlar için yola çıktık. Bütün taşeronların sorunlarını çözmek için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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