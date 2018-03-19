Taşeron işçiler sınavlar tamamlandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında çalışan personellerin işçi statüsüne geçişleri ile ilgili olarak 8 Mart 2018 tarihinde başlayan sınav süreci sona erdi.

Sınav sürecinde son olarak hafta sonunda yazılı sınav yapıldı. İlk ve ortaokul mezunları için ayrı, lise mezunları için ayrı, önlisans, lisans ve yüksek lisans mezunları için de ayrı olmak üzere 3 ayrı dalda yapılan yazılı sınava toplam 753 personel katıldı. Konu ile ilgili olarak Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre, yaptıkları işlere göre uygulamalı sınava 959, yazılı sınava ise 753 personel olmak üzere toplam bin 712 personel katıldı. 2 kategoride gerçekleştirilen sınavda başarılı olan personeller 2 Nisan 2018 tarihinde işçi kadrosuna geçişleri yapılacak. Hafta sonu yapılan yazılı sınav öncesi kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı İsmail Nacar, “Taşeron işçi statüsünde çalışan arkadaşlarımızın süresiz işçi kadrosuna geçişlerinde büyük gayret ve çabaları bulunan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım, ilgili bakanlıklarımız ile Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’a teşekkür ediyorum. İnşallah yeni süreç bütün işçi arkadaşlarımız için hayırlı olur” diye konuştu.