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Taşeron işçilerde kadro sevinci

GÜNCEL HABERLERİ | 04.01.2018 14:57 | Son Güncelleme 37 dakika önce

- Osmaniye ve Hatay'da taşeron olarak çalışan işçiler, kadroya geçmek için başvuru yapmaya başladı - İşçilerden Konaklı: - "Kadrolu olma hayalimiz yoktu. En büyük sevinci yaşatan Sayın Cumhurbaşkanımıza, devlet büyüklerimize ve diğer emeği geçenlere teşekkür ediyoruz"

OSMANİYE (AA) -Osmaniye ve Hatay'daki belediyelerde çalışan taşeron işçiler, gerekli evraklar ve doldurdukları formları ilgili birimlere sunarak müracaatlarını yapmaya başladı.

Kadirli Belediyesinde çalışan taşeron işçiler, gerekli evrakları hazırlayarak belediyenin ilgili müdürlüğüne başvurularını yapıyor.

Belediye Başkanı Ömer Tarhan da başvuru yapan işçileri ziyaret ederek "Hayırlı olsun" dileklerini iletti.

Tarhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işçilerin kadro başvurusunda işlerini kolaylaştırmak amacıyla dilekçelerini tek tek dağıttıklarını ifade ederek "İnşallah belirlenen süre sonunda kadroya geçecekler. Daha fazla sosyal haklara ve iş güvencesine kavuşacaklar. İlerleyen zaman içerisinde de ücret atışı sağlanacak. Tüm işçilerimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Kadirli Belediyesinde 6 yıldır taşeron işçi olarak çalışan Fatih Yılmaz da yıllardır kadro beklediklerini belirterek "Artık biz de kadrolu işçi olacağız inşallah. Şu anda başvuru yaptım. Kadro almamızda bizlere destek veren başta Cumhurbaşkanımıza ve Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok mutluyum." dedi.

Taşeron işçilerden İsmail Konaklı da çok mutlu olduklarını ifade ederek "Kadrolu olma hayalimiz yoktu. En büyük sevinci yaşatan Sayın Cumhurbaşkanımıza, devlet büyüklerimize ve diğer emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

- "Her yılbaşında korku başlardı"

Hatay'ın Antakya Belediyesinde temizlik ve park bahçe işlerinde çalışan taşeron işçiler de Küçükdalyan Mahallesi'ndeki belediye ek hizmet binasına gelerek ilgili müdürlüklere başvurularını yapıyor.

Yaklaşık 7 yıldır park ve bahçe işlerinde taşeron olarak çalışan Hasan Tezel, bu yasayı yıllardır beklediklerini söyleyerek "Her yılbaşı geldiğinde ailemizde korku içine girerdik. Çünkü yıl sonlarında çıkma ihtimalimiz olabiliyordu. Hep tedirgindik. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Başbakanımıza, Bakanımıza ve Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Antakya Belediyesinde 5 yıldır taşeron işçi olarak çalışan Yasin Güleryüz ise taşeronun kadroya geçişini yıllardır beklediklerini ve bu konuda hayallerini gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Başbakan Binali Yıldırım ve Belediye Başkanı İsmail Kimyeci'ye minnettar olduklarını kaydetti.

(AA)

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