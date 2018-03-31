Taşeron işçilerin kadroya geçiş sevinci

Mersin’in Mut ilçesinde taşeron belediye işçilerinin kadroya geçiş süreçleri başladı. Taşeron işçi olarak çalışan ve kadroya geçmesi kesinleşen 106 personel için imza töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan taşeron işçilerin daimi işçi statüsüne geçirilmesi çalışmaları sonuçlandı. 696 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname’nin 127. maddesinin, 24 maddesi gereği taşeronda çalışan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçiş başvuru sonuçları sonrası 106 işçiyle Mut Belediyesi arasında dün kadroya geçiş imza töreni yaptı.

Belediye bünyesinde taşeron işçi olarak çalışan ve kadroya geçilmesi kesinleşen 106 personelin kadroya geçiş imza töreninde konuşan Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, “Kadroya geçiş imza töreninde yol arkadaşlarımızla bir araya geldik. Rabbimize hamdolsun. Milliyetçi kadrolar için bugün imzalar atıldı. Milliyetçi kadrolar için unutulmayacak bir 30 Mart daha yaşadık. Daha nice 30 Martlarda zafere kavuşmak dileğiyle” dedi.

Kadro sevinci yaşayan işçiler ise kadroya geçtikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Başvuru süreçlerimiz, soruşturma ve sınav süreçlerimiz oldu. Bugün de imzalarımızı attık. Bu bize büyük mutluluk veriyor. Belediye Başkanımız Nebi Yılmaz’a, verdiği destekten dolayı çok teşekkür ederiz. Bu süreçte bize çok destek oldu. Böyle başkanlar ve müdürlerle çalışmak onur verici. Artık maaş olarak da daha iyi olacak inşallah” ifadelerini kullandı