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Taşeron işçilerinin kadrodaki ilk maaşı Mehmetçik Vakfına

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 17:27 | Son Güncelleme

Kars'ta KYK İl Müdürlüğü yurtlarında taşeron şirkette çalışırken kadro verilen 43 işçi, ilk maaşlarını Mehmetçik Vakfına bağışladı

Kars'ta, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda çalışan taşeron işçiler, kadroya geçince ilk maaşlarını Mehmetçik Vakfına bağışladı.

KYK İl Müdürlüğüne bağlı Murat Çobanoğlu Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nda çeşitli görevlerde bulunan 43 taşeron şirket personeli, kadroya alınmalarını sevinçle karşıladı.

Yurt personeli, kadrolu eleman olarak aldıkları ilk maaşlarını Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla Mehmetçik Vakfına bağışladı.

KYK İl Müdürü Müseyip Arslanbenzer, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadroya geçen personelin kadrolarının hayırlı olmasını diledi.

Kendilerine emanet edilen öğrencilere hizmet etmek için gayret gösterdiklerini ifade eden Arslanbenzer, kadroya geçen personelin ilk maaşlarını Mehmetçik Vakfına bağışlamasının mutluluk verici olduğunu aktardı.

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Kars KYK İl Müdürü Müseyip Arslanbenzer taşeron işçiler

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