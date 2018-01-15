Taşeron sınavı başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? Taşeron sınavı konuları neler?

Taşeron sınavı ile ilgili ikinci aşamaya geçiliyor. Başvuruların alınması tamamlandı. Şimdi sıra başvuru sonuçları ile kimlerin sınava girebileceğini belirlenmesine geldi. Yapılan incelemeden sonra taşeron sınavı başvuru sonuçları açıklanacak. Bundan sonrada sınav aşamasına geçilecek. Peki taşeron sınavı başvuru sonuçları ne zaman ilan edilecek? Yaklaşık 900 bin kişinin gözü kulağı başvuru sonuçları açıklamasında...
Başvurular, her kurumun kendi içinde oluşturduğu 3’er kişilik “Tespit komisyonu” tarafından incelenecek. İnceleme sürecinin 40 günü bulması bekleniyor. İncelemenin ardından hak sahipleri ilan edilecek. Başvuru inceleme sürecinin 40 günde tamamlanması beklenirken, kadroya alınacak kişiler arasında ismi yer almayanlar, itirazda bulunabilecek. İtiraz için üç gün süre verilmesi öngörülüyor. İtirazları da yine aynı kurul değerlendirecek. İtirazların incelenmesi ve listenin kesinleşmesinin ardından sınav süreci başlayacak.
TAŞERON SINAVI NASIL OLACAK?
Her kurum sınav yöntemini kendisi belirleyecek. Sınav yalnızca yazılı, sözlü veya uygulamalı olabileceği gibi, yazılı-sözlü ya da sözlü-uygulamalı da yapılabilecek. Sınava katılacakların görev yaptıkları alanlar dikkate alınarak farklı işlerde çalışanlara farklı yöntemde sınav uygulanabilecek. Sınavların yeri, günü ve saati idarelerin internet sayfasında ilan edilecek. Çalışanlara ayrıca tebligat yapılmayacak. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için en az 50 puan almak gerekecek.
TAŞERON SINAVINDA HANGİ KONULARADAN SORU ÇIKACAK?
Taşeron işçilere sınavlarda sorulacak sorular, çalışanların iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda, yürütmekle yükümlü oldukları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak sınav kurulu tarafından hazırlanacak.
TAŞERON SINAVI TAKVİMİ
Taşeronların geçiş süreci 2 Ocak 2018’den itibaren başladı ve 90 gün içinde sonuçlandırılacak. Sınavlar 3 ile 22 Mart arasında gerçekleştirilecek.
SINAV SON UÇLARINA İTİRAZ EDİLEBİLECEK
Sınavlarda başarılı olamayanlar, ilan tarihinden itibaren öngörülen süre içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilir.
İtirazlar derhal ilgili sınav kuruluna intikal ettirilir. Talep, kurulca değerlendirilerek öngörülen süre içerisinde karara bağlanır ve sonuç ilgilisine yazılı şekilde tebliğ edilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.
Son dakika! Günlerdir kayıp olan iş adamı Ali Özdemir'in cesedine ulaşıldı
Mehmet Altan'ın avukatlarının tahliye başvurusuna ret!
Ünlülerin çıplak görüntülerini yayan iCloud hacker'larına ceza
Analiz: ABD-Türkiye-Rusya üçgeninde Afrin ve Menbiç
İngiltere'den Türkiye’ye seyahat uyarısı: Suriye sınırından ve Diyarbakır’dan uzak durun
'Beni kullandı' dedi, ünlü ismin yaptıklarını bir bir ifşa etti!
TEM’de 12 araç birbirine girdi, 10 kilometre kuyruk oluştu
Piknikten dönen arkadaşlar kaza yaptı: 3 ölü
İşinden sıkıldı, eskort oldu!
'Erdoğan'ı da, Bahçeli'yi de yakından tanırım, cumhurbaşkanlığı seçimini bu yıl yapacaklar'
'İYİ Parti'nin oy oranı en az yüzde 20, seçimi Meral Akşener kazanır'
Okuyucu Yorumları 0 yorum