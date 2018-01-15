Taşeron sınavı başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? Taşeron sınavı konuları neler?

Taşeron sınavı ile ilgili ikinci aşamaya geçiliyor. Başvuruların alınması tamamlandı. Şimdi sıra başvuru sonuçları ile kimlerin sınava girebileceğini belirlenmesine geldi. Yapılan incelemeden sonra taşeron sınavı başvuru sonuçları açıklanacak. Bundan sonrada sınav aşamasına geçilecek. Peki taşeron sınavı başvuru sonuçları ne zaman ilan edilecek? Yaklaşık 900 bin kişinin gözü kulağı başvuru sonuçları açıklamasında...

TAŞERON BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?

Başvurular, her kurumun kendi içinde oluşturduğu 3’er kişilik “Tespit komisyonu” tarafından incelenecek. İnceleme sürecinin 40 günü bulması bekleniyor. İncelemenin ardından hak sahipleri ilan edilecek. Başvuru inceleme sürecinin 40 günde tamamlanması beklenirken, kadroya alınacak kişiler arasında ismi yer almayanlar, itirazda bulunabilecek. İtiraz için üç gün süre verilmesi öngörülüyor. İtirazları da yine aynı kurul değerlendirecek. İtirazların incelenmesi ve listenin kesinleşmesinin ardından sınav süreci başlayacak.

TAŞERON SINAVI NASIL OLACAK?

Her kurum sınav yöntemini kendisi belirleyecek. Sınav yalnızca yazılı, sözlü veya uygulamalı olabileceği gibi, yazılı-sözlü ya da sözlü-uygulamalı da yapılabilecek. Sınava katılacakların görev yaptıkları alanlar dikkate alınarak farklı işlerde çalışanlara farklı yöntemde sınav uygulanabilecek. Sınavların yeri, günü ve saati idarelerin internet sayfasında ilan edilecek. Çalışanlara ayrıca tebligat yapılmayacak. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için en az 50 puan almak gerekecek.