Taşeronlar kadroyu kutladı

Öz Büro İş Sendikası Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından, ‘Taşerona Veda, Kadroya Merhaba’ konulu program düzenlendi.

Bir düğün salonunda düzenlenen programa, Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Abdülbaki Gülbaba, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Erdoğan, MHP Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Özgün, İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, Belediye Başkan Yardımcısı Sait Kutlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, kurum müdürleri, STK temsilcileri, kurumlarda çalışan taşeronlar ile aileleri katıldı. Gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Öz Büro İş Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Mustafa Turan, taşerona verilen kadronun herkese hayırlı olmasını dilediğini, sürecin takipçisi olduklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’a, teşekkür etti.

MHP Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Özgün ise yapmış olduğu konuşmasında, “Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizim için bu ülkede kim taş üstüne taş koyuyorsa onun yanındayız ve destekçisiyiz. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Herkesin kadrosunun hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Türkiye’nin sıkıntılı süreçlerden geçtiğini hatırlatan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Erdoğan ise, “Allah’a, hamd olsun o sıkıntılı günlerden bu günlere geldik. İktidar olarak vatandaşlarımızın sürekli destekçisi olduk ve hizmetin en iyisini yapmaya çalıştık. Türkiye artık o eski ve sıkıntılı günler yaşayan Türkiye değildir. Türkiye artık güçlü bir Türkiye’dir. Bu kadronun herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu. Türkiye’nin yeniden tarihsel misyonuna denk düşen bir mücadelenin içerisinde olduğunu belirten Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Abdülbaki Gülbaba, “Batı bitmek üzere, artık dünyaya silah ve para değil, sevgi ve adalet hükmedecek. Dünyayı bu zalimlerin, adı devlet olan çetelerin elinden inşallah bizim devletimiz Türkiye Cumhuriyeti kurtaracak. Kadroya geçen işçileri tebrik ediyorum. Kadro hepimize hayırlı ve uğurlu olsun. Bu yolda oldukça mücadeleler verdik ve çok şükür o mücadelemizi şuan sevinç içerisinde kutluyoruz” diye konuştu.