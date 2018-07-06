Taşıma işlerinde taban veya tavan ücret tarifesi uygulanabilecek

Bakanlık, yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerle ilgili piyasadaki ücretlerin ülke ekonomisi, kamu yararı aleyhine sonuç vermesi, aşırı ücret uygulanması, rekabet ortamının bozulması hallerinde ve gerektiğinde söz konusu faaliyetler için sınırlı taban ve/veya tavan ücret tarifesi uygulaması getirebilecek.

Buna göre, taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetinde bulunacak gerçek ve tüzel kişiler, bakanlık tarafından verilecek yetki belgesini alacak.

Ulusal ve uluslararası yük taşımacılığı alanında taşıma işleri organizatörü olarak faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişileri kapsayan yönetmelik, karayolu, demiryolu, denizyolu veya havayolu taşımacılığında ve/veya kombine taşımacılık alanındaki organizatörlerin hizmet esaslarını, tarafların hak, sorumluluk ve yükümlülüklerini düzenliyor.

Yük taşıma faaliyetlerinde, piyasadaki ücretlerin ülke ekonomisi, kamu yararı aleyhine sonuç vermesi, aşırı ücret uygulanması, rekabet ortamının bozulması gibi hallerde ve gerektiğinde sınırlı taban ve/veya tavan ücret uygulamasına gidilebilecek.

Yetki belgesi almak veya yenilemek için başvuran gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde olmaları, tüzel kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş ve ticaret siciline tescil edilmiş olmaları, gerçek kişi ve şirket yöneticilerinin mesleki saygınlığa sahip olmaları, bunun yanı sıra en az 300 bin lira sermaye veya işletme sermayesinin bulunması gerekiyor.

Verilen ve yenilenen yetki belgelerinin süresi 5 yıl olacak.

Taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi ücreti 150 bin lira olarak uygulanacak. Yetki belgesi ücreti her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.

- Organizatörlerin sorumlulukları

Yetki belgesi sahipleri, taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetlerini, ilgili kanunlara, kararnamelere, yönetmeliklere ve diğer mevzuata, Türkiye'nin taraf olduğu anlaşma ve sözleşmelere uygun yürütecek.

Taşıma işleri organizatörleri, teslim aldıkları andan teslim edinceye kadar, yükün tamamen veya kısmen kaybından, zayiinden, hasara uğramasından, çalınmasından, güvenliğini sağlamaktan, teslim alınan şeklini muhafaza etmekten, korunması ve taşınmasından sorumlu olacak.