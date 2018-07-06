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Taşıma işlerinde taban veya tavan ücret tarifesi uygulanabilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 14:42 | Son Güncelleme

Taşıma işlerinde taban veya tavan ücret tarifesi uygulanabilecek

Yük taşıma faaliyetlerinde, piyasadaki ücretlerin ülke ekonomisi, kamu yararı aleyhine sonuç vermesi, aşırı ücret uygulanması, rekabet ortamının bozulması gibi hallerde ve gerektiğinde sınırlı taban ve/veya tavan ücret uygulamasına gidilebilecek.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Ulusal ve uluslararası yük taşımacılığı alanında taşıma işleri organizatörü olarak faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişileri kapsayan yönetmelik, karayolu, demiryolu, denizyolu veya havayolu taşımacılığında ve/veya kombine taşımacılık alanındaki organizatörlerin hizmet esaslarını, tarafların hak, sorumluluk ve yükümlülüklerini düzenliyor.

Buna göre, taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetinde bulunacak gerçek ve tüzel kişiler, bakanlık tarafından verilecek yetki belgesini alacak.

Yetki belgesi sahipleri, aldıkları belge kapsamına giren hizmetlerde, hizmetin sürekliliğini sağlamak zorunda olacak.

Bakanlık, yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerle ilgili piyasadaki ücretlerin ülke ekonomisi, kamu yararı aleyhine sonuç vermesi, aşırı ücret uygulanması, rekabet ortamının bozulması hallerinde ve gerektiğinde söz konusu faaliyetler için sınırlı taban ve/veya tavan ücret tarifesi uygulaması getirebilecek.

Yetki belgesi almak veya yenilemek için başvuran gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde olmaları, tüzel kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş ve ticaret siciline tescil edilmiş olmaları, gerçek kişi ve şirket yöneticilerinin mesleki saygınlığa sahip olmaları, bunun yanı sıra en az 300 bin lira sermaye veya işletme sermayesinin bulunması gerekiyor.

Verilen ve yenilenen yetki belgelerinin süresi 5 yıl olacak.

Taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi ücreti 150 bin lira olarak uygulanacak. Yetki belgesi ücreti her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.

- Organizatörlerin sorumlulukları

Yetki belgesi sahipleri, taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetlerini, ilgili kanunlara, kararnamelere, yönetmeliklere ve diğer mevzuata, Türkiye'nin taraf olduğu anlaşma ve sözleşmelere uygun yürütecek.

Taşıma işleri organizatörleri, teslim aldıkları andan teslim edinceye kadar, yükün tamamen veya kısmen kaybından, zayiinden, hasara uğramasından, çalınmasından, güvenliğini sağlamaktan, teslim alınan şeklini muhafaza etmekten, korunması ve taşınmasından sorumlu olacak.

Organizatörler ayrıca müşterilerinin talimatları, beyanları ve bildirilen teslim şekilleri doğrultusunda yükün taşınmasını sağlayacak, gümrük mevzuatında aranan şartların yerine getirilerek gümrük ve transit işlemleriyle ilgili gerekli beyanları müşterilerinden alacak ve müşterilerine verecek.

Yönetmeliğe aykırı faaliyetler için bin ile 15 bin lira arasında değişen miktarlarda idari para cezası uygulanacak.

Yönetmelik, 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek.

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