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Taşıma kooperatifine 'sefer kısıtlaması' denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 10:08 | Son Güncelleme

 İZMİR ile Urla arasında yolcu taşımacılığı yapan Urla Birlik Motorlu Taşıtlar Kooperatifi'nin aldığı kararla, 21 gün sefer yapıp, 21 gün yapamayan minibüs sahibi Kenan Gürtürk'ün, Ticaret Bakanlığı'na verdiği şikayet dilekçesi sonrasında, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Taşıma kooperatifine 'sefer kısıtlaması' denetimi

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR ile Urla arasında yolcu taşımacılığı yapan Urla Birlik Motorlu Taşıtlar Kooperatifi'nin aldığı kararla, 21 gün sefer yapıp, 21 gün yapamayan minibüs sahibi Kenan Gürtürk'ün, Ticaret Bakanlığı'na verdiği şikayet dilekçesi sonrasında, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.
Üyeleri İzmir- Urla arasında sefer yapan yapan Urla Birlik Motorlu Taşıtlar Kooperatifi, 2013 yılında aldığı kararla, araç sayısının fazla olması nedeniyle, kooperatif bünyesindeki 77 minibüsten 39'unun çalışmasına karar verdi. Buna göre, her sene yapılan genel kurulda, hattını kiraya vermek isteyenler ile minibüslerini kendileri kullanıp sefer yapmak isteyenler belirleniyor. Örneğin, 50 hat sahibi, minibüsünü kullanıp sefer yapmak istiyor, 27'si ise kiraya vermek istiyor. Buna göre, söz konusu 27 hat, diğer 50 hat sahibinin 27'si tarafından kiralanıyor. Sonuç olarak, 27 kişi bir sene sonraki genel kurula kadar 2 hat sahibi, 23 kişi ise tek hat sahibi oluyor. Her araç 21 gün sefer yapıp, 21 gün ise çalışmıyor. Yani yılda 6 ay çalışma hakkına sahip oluyor. 27 hattı kiralayan çift hat sahipleri hiç boş kalmıyor. İki hat sahibi olanlar, tek araçla yıl boyu sürekli sefer yapma imkanına kavuşuyor.
UYGULAMAYA KARŞI ÇIKTI
​Hat kiralayamayan ve bu uygulamaya karşı çıkan Kenan Gürtürk'ün 35 UHG 62 plakalı İzmir-Urla seferini yapan ticari minibüsünün de genel kurul kararıyla, 21 gün sefer yapıp, 21 gün yapmamasına karar verildi. Yıllardır alınan bu kararların, Kooperatifler Kanunu'ndaki, 'Ortaklar hak ve vecibelerde eşittirler' maddesine aykırı olduğunu düşünen Gürtürk, İzmir Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'ne dilekçe verdi. Gürtürk, ardından Ankara'ya giderek Ticaret Bakanlığı'na da dilekçesini iletti. Bu gelişmeler üzerine, Ticaret Bakanlığı, S.S. 20 No'lu Urla Birlik Motorlu Taşıtlar Kooperatifi ile ilgili denetim başlattı. Bakanlık müfettişleri, genel kurulda alınan kararları ve kooperatifin işleyişini incelemeye aldı. Yaklaşık 3 aydır süren incelemelerin sonuca ulaşması için, müfettişin vereceği rapor bekleniyor.
'YASALARA UYGUN DEĞİL' İDDİASI
Evinin kira olduğunu ve kredi borçlarının bulunduğunu belirten 2 çocuk babası Gürtürk, "Bu sefer düzenleme şekli hukuksuzdur, yasalara uygun değildir. Ancak, kooperatifin genel kurulu, kanunları gözardı ederek, istediğine istediği kadar sefer yaptırıyor. Benim ticari aracım 21 gün yatıyor, 21 gün çalışıyor. Yani yılda 6 ay yatıp 6 ay sefer yapıyor. Niye? Ben başka bir hat kiralayamadığım için. Bunun izahını yapabilecek birisi var mı? Ben adalet istiyorum" dedi.
Konuyla alakalı olarak Valilik ile de görüştüğünü vurgulayan Gürtürk, "Hem sayın Valimiz, hem de ilgili bakanlığın müfettişleri, duruma anlam veremedi. Benim mağduriyetim hala sürüyor, henüz bir şey çözülebilemiş değil. Ben buradan, yetkililerden soruşturmanın bir an önce tamamlanmasını ve adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.
'BİZ KİMSEYİ MAĞDUR ETMEK İSTEMİYORUZ'
Kooperatif Başkanı Doğan Bektaş ise alınan kararın genel kurulda alınmış meşru bir karar olduğunu belirterek, "Kendisi bir kişi mücadele ediyor. Bu kararlar yıllardır alınıyor, niye o zaman mücadele etmemiş? Biz kimseyi mağdur etmek istemiyoruz. Alınan bu kararlar da kimse mağdur olmasın diye alınmış bir karardır. Bizler bu kooperatifi, bu zamana kadar aldığımız kararlarla değerlendirdik. 50 bin TL'lik hatlar, bizim politikamız sayesinde 500 bin TL oldu. Ben o arkadaşın malını da kıymetlendirdim aslında" dedi.

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Taşıma kooperatifine 'sefer kısıtlaması' denetimiTaşıma kooperatifine 'sefer kısıtlaması' denetimiTaşıma kooperatifine 'sefer kısıtlaması' denetimiTaşıma kooperatifine 'sefer kısıtlaması' denetimi

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