Taşıma su ile devam eden hayata kadınlardan tepki (2)

DİSKİ: KUYULAR KURUDU
Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü yetkilileri, Konuksever köyü ile birlikte Toplu, Baykal, Başaran ve bu köye bağlı Afan mezrasına aynı üniteden su verildiğini belirterek, "Abonelikler de DSİ döneminden kalma abonelikler. 5 yerleşim birimine geçen yıla kadar normal olarak su veriliyordu. Daha sonra Toplu köyü münferit olarak bu üniteden ayrılmış. Geçen yıla kadar bu ünite işletilmiş, yani söz konusu Konuksever ve diğer köylere su verilmiş. Geçen sene yaşanan kuraklıktan kaynaklı içme suyu sıkıntısı başladı. Geçen yıl bir kuyu açıp grup olarak sorunu çözmek istedik. Hiçbir yerde bir yıl içinde 2 kuyu açılmamıştır ancak söz konusu Konuksever köyü yakınlarında geçen yıl iki tane kuyu açtık. Yaklaşık 250 ve 300 metrelik derinliğe kadar indik ama su bulamadık. Bu yıl da sondaj programımızda yer alıyor" dedi.
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