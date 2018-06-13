İSTANBUL (AA) - Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) tarafından Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Çalıştayı düzenlendi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre çalıştayın moderatörlüğünü TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan yaparken, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdür Yardımcısı Adem Başar, Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, KW Türkiye Ülke Direktörü Emre Erol ve avukat Erdal Avcı konuştu.

Başar konuşmasında, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliği oluştururken sektörü tanımlı hale getirmeyi amaçladıklarını belirterek, gayrimenkul sektöründen uzmanların katkılarıyla düzenledikleri standart ve kuralların sektörü kayıt altına alacağını anlattı.

Normal yönetmelik süreçleri yaklaşık bir ayda biterken Bakanlığın ilgili tüm tarafların görüş ve bilgilerine başvurması nedeniyle Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliği'nin 6-7 ayda tamamlandığını aktaran Başar, "Yönetmeliği hayata geçirmek işin kolay kısmı, esas süreç sektörü gerçek anlamda tanımlı hale getirmek için tüm kesimlerin yarar sağlayacağı bir düzene oturtmaktır. Zaman içinde alınan geri dönüşlerle yönetmelik çok daha sağlam bir zemine sahip olacak." ifadelerini kullandı.