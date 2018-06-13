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Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Çalıştayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 22:58 | Son Güncelleme

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Çalıştayı

İSTANBUL (AA) - Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) tarafından Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Çalıştayı düzenlendi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre çalıştayın moderatörlüğünü TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan yaparken, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdür Yardımcısı Adem Başar, Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, KW Türkiye Ülke Direktörü Emre Erol ve avukat Erdal Avcı konuştu.

Başar konuşmasında, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliği oluştururken sektörü tanımlı hale getirmeyi amaçladıklarını belirterek, gayrimenkul sektöründen uzmanların katkılarıyla düzenledikleri standart ve kuralların sektörü kayıt altına alacağını anlattı.

Normal yönetmelik süreçleri yaklaşık bir ayda biterken Bakanlığın ilgili tüm tarafların görüş ve bilgilerine başvurması nedeniyle Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliği'nin 6-7 ayda tamamlandığını aktaran Başar, "Yönetmeliği hayata geçirmek işin kolay kısmı, esas süreç sektörü gerçek anlamda tanımlı hale getirmek için tüm kesimlerin yarar sağlayacağı bir düzene oturtmaktır. Zaman içinde alınan geri dönüşlerle yönetmelik çok daha sağlam bir zemine sahip olacak." ifadelerini kullandı.

Başar, 24 maddelik yönetmelikle birçok yeni uygulamanın hayata geçtiğine vurgu yaparken, sektörün sistematik bir düzen içinde yürütülmesini hedefleyen yönetmeliğin yeniliklerini "belirli şartları talep eden yetki belgesinin alınması, gerçek ya da tüzel kişilerin mesleki yeterlilik belgesine sahip olmasının zorunlu hale getirilmesi, fiziksel mekanların düzenlenmesi, etik kurallar başta olmak üzere düzenleyici ilkelerin, sözleşme türlerine açıklık getirilmesi ve hizmet bedelinin belirlenmesi" şeklinde sıraladı.

Ticari işletmelerin verilerini Bakanlığa ulaştırmalarıyla kapsamlı bir bilgi sistemi oluşturacaklarını anlatan Başar, iş yapanların bilgiye ulaşmalarını kolaylaştıracakları değerlendirmesinde bulundu.

Çalıştayda, diğer konuşmacılar da birer sunum yaparak, farklı konu başlıklarında bilgiler verdi.

TÜGEM Başkanı Akdoğan, çalıştayda ortaya çıkan görüşleri rapor haline getirerek Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ileteceklerini vurguladı.

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