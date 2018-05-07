Taşkent-Bişkek otobüs seferleri uzun aradan sonra yine başladı

Özbekistan ve Kırgızistan arasındaki otobüs seferleri uzun bir aradan sonra yeniden başladı.

Özbekistan Ulaştırma Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Özbekistan'ın başkenti Taşkent ile Kırgızistan'ın başkenti Bişkek şehirlerini birbiriyle bağlayan düzenli otobüs seferleri başladı.

Açıklamaya göre, iki ülkenin başkentleri arasında sürekli olarak yapılacak Taşkent-Bişkek seferlerinin ilki gerçekleşti. Taşkent'in Giştköprik Sınır Kapısı üzerinden Kazakistan'a ardından da Kırgızistan'a geçecek olan otobüs iki ülke başkentleri arasındaki 600 kilometrelik mesafeyi yaklaşık 13 saatte katedecek.

İki ülke arasında uzun bir aradan sonra "Taşkent - Bişkek - Issık Göl" tren seferi mart ayında başlatılmıştı.

Özbekistan ile Kırgızistan arasında otobüs seferlerinin yeniden başlatılmasına ilişkin karar ocak ayında iki ülkenin ilgili kurumları yetkililerinin Taşkent'te yapılan toplantısında alınmıştı.

Geçmişte, çeşitli sebeplerden dolayı tüm komşu ülkelerle otobüs seferlerini durduran Özbekistan yönetimi, komşu ülkelerle ilişkilerini geliştirmeye başlamasının ardından Kazakistan ve Tacikistan ile de otobüs seferlerinin başlatılması konusunda anlaşmıştı.

Özbekistan ile Kırgızistan arasındaki otobüs seferleri 1990'lı yılların ortalarında durdurulmuştu.

