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Taşkent Büyükelçisi Şen, Özbek Bakan Sayfullayev ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2018 22:37 | Son Güncelleme

Taşkent Büyükelçisi Şen, Özbek Bakan Sayfullayev ile görüştü

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Özbekistan Kültür Bakanı Bahtiyar Sayfullayev ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Özbekistan Kültür Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Şen, Kültür Bakanlığını ziyaret ederek Bakan Sayfullayev ile bir araya geldi.

Taşkent Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Cesim Çelebi ile büyükelçilik 3. Katibi Gizem Aydın'ın da hazır bulunduğu görüşmede, iki ülke arasındaki kültür ve turizm alanlarındaki iş birliği meseleleri ele alındı.

Kültür Bakanı Sayfullayev, Büyükelçi Şen'in kültür ve sanat alanlarında iş birliğinin geliştirilmesine verdiği katkıya dikkati çekti.

Görüşmede, Özbekistan'da Türkiye Kültür Merkezi'nin açılması, karşılıklı olarak kültür günlerinin düzenlenmesi, müzelerin yönetimi konusundaki iş birliğinin geliştirilmesi, iki ülke kültür ve sanatına ait hediyelik eşyaların üretilmesi, ilgili kurumlarla birlikte Özbekistan'daki müze görevlilerinin Türkiye'de staj yapması ve diğer konulardaki iş birliğine ilişkin fikir alış verişinde bulunuldu.

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