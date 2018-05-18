Taşkent Büyükelçisi Şen Özbekistan Müftüsü Alimov ile görüştü

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Baş Müftü Osmanhan Alimov ile görüştü.

Müslümanlar Dini İdaresi Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Şen, Alimov'u makamında ziyaret etti.

Görüşmede Alimov, Türk halkının ramazan ayını kutladı ve bu yılki ramazanın her zamankinden daha da anlamlı olacağına umut ettiklerini belirtti.

Alimov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Özbekistan ziyaretinin çok verimli geçtiğini kaydederek, "Özellikle Sayın Erdoğan’ın Buhara’da Bahaddin Nakşibend Külliyesi ve Mir Arab Medresesi'ne teşrif etmeleri ve bu medresede defnedilen Emir Ubeydullah Han’ın ruhuna kendisinin Kur'an-ı Kerim tilavet etmeleri hepimizi çok etkiledi. (Erdoğan’ın) Tecvid kurallarına tam uygun ve güzel tilavet etmeleri hepimizi hayrete düşürdü.” ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Şen de Alimov'u ve tüm Özbek halkının ramazan ayını kutlayarak, ramazanın İslam alemine barış ve huzur getirmesi, olumsuzlukların bir an önce son bulması temennisinden bulundu.

Şen, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özbekistan ziyaretinin çok verimli geçtiğini ve tüm dünyaya olumlu yansıdığını dile getirdi.

Şen, ayrıca Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın selam ve ramazan ayı tebriğini Alimov’a ileterek, iki ülke kurumlarının iş birliğinde ramazan ayında ortak etkinlikler düzenleyecek olmalarından duyduğu memnuniyeti paylaştı. Alimov da Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ile iş birliği yapmalarının çok faydalı olacağını ifade etti.

