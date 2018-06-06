Taşkent Büyükelçisi Şen'den iftar programı

TAŞKENT(AA) - Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, ülkede faaliyet gösteren yabancı misyon şefleri, Türk iş adamları, Taşkent Türk Okulu öğretmenleri ve Türk kurumlarının temsilcileriyle iftar yaptı.
İftar programında konuşan Büyükelçi Şen, Türkiye ile Özbekistan'ın aynı kültür, tarih ve medeniyetin parçaları olduğunu, Özbekistan'ın tarih boyunca Türk-İslam dünyası için önemli bilim adamı, sanatçı, devlet adamı ve alimler yetiştirdiğini belirterek, böylesine muhteşem tarihi olan kardeş ülkede görev yapmanın sevindirici olduğunu söyledi.
Özbekistan'ın sadece tarihi değil, günümüzde yaşanan önemli gelişmelerle de heyecan veren, etkileyici bir dönüşüm sürecinden geçtiğini vurgulayan Şen, Orta Asya'da barış ve iş birliğinin güçlenmesi ve Afganistan'ın istikrara kavuşması için çaba gösteren, uluslararası toplum tarafından yakından izlenen bir Özbekistan olduğunu ifade etti.
Büyükelçi Şen, Özbekistan'la ilişkilerin gelişme hızının kendileri için gurur sebebi olduğunu, son bir buçuk yılda iki ülke arasında, cumhurbaşkanları seviyesinde üç, diğer seviyelerde onlarca ziyaret gerçekleştiğini, çeşitli alanlarda önemli toplantılar ve anlaşmalar yapıldığını anlattı.
Şen, geçen sene cumhurbaşkanlarının ikili ilişkileri stratejik ortaklık olarak tanımladığını ve Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin kurulduğunu anımsattı.
Özbekistan'ın Türk vatandaşları için vize muafiyeti getirmesinden memnuniyet duyduklarını, bu adımın iki ülke halklarını daha da yakınlaştıracağını, karşılıklı turist ve yatırımı artıracağını kaydeden Şen, "Bugün halklarımız ve iş adamlarımız birbirine her zamankinden daha yakın hale gelmiştir. Bütün bu ilerlemelere rağmen halen ilişkilerimizi geliştirmek için büyük bir potansiyelimiz bulunmaktadır ve bu potansiyeli kullanmak için yapacak çok işimiz var." dedi.
Şen ayrıca dünyanın birçok bölgesinde özellikle Müslümanların işgal, terör, fakirlik ve açlıkla mücadele ettiğine dikkati çekerek, ramazanın bu insanların acılarını daha iyi anlamak ve mümkünse onlara yardım etmek için bir fırsat olduğunu, bu nedenle Filistin'deki, özellikle Gazze'deki, Suriye'deki, Arakan'daki ve diğer çatışma bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerini daha fazla hatırlama ve mümkünse onlara yardım etme çağrısında bulundu.
Büyükelçilik rezidansında gerçekleşen iftar programına Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı, Baş Müftü Osmanhan Alimov, Özbekistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Dilşad Ahadov, Özbekistan Bakanlar Kurulu Din İşleri Komitesi Başkanı Yardımcısı Nuriman Abulhasan ve diğer Özbek yetkililer de katıldı.
İftar öncesinde Özbek müftü Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.
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