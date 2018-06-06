Taşkent Büyükelçisi Şen'den iftar programı

TAŞKENT(AA) - Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, ülkede faaliyet gösteren yabancı misyon şefleri, Türk iş adamları, Taşkent Türk Okulu öğretmenleri ve Türk kurumlarının temsilcileriyle iftar yaptı.

İftar programında konuşan Büyükelçi Şen, Türkiye ile Özbekistan'ın aynı kültür, tarih ve medeniyetin parçaları olduğunu, Özbekistan'ın tarih boyunca Türk-İslam dünyası için önemli bilim adamı, sanatçı, devlet adamı ve alimler yetiştirdiğini belirterek, böylesine muhteşem tarihi olan kardeş ülkede görev yapmanın sevindirici olduğunu söyledi.

Özbekistan'ın sadece tarihi değil, günümüzde yaşanan önemli gelişmelerle de heyecan veren, etkileyici bir dönüşüm sürecinden geçtiğini vurgulayan Şen, Orta Asya'da barış ve iş birliğinin güçlenmesi ve Afganistan'ın istikrara kavuşması için çaba gösteren, uluslararası toplum tarafından yakından izlenen bir Özbekistan olduğunu ifade etti.

Büyükelçi Şen, Özbekistan'la ilişkilerin gelişme hızının kendileri için gurur sebebi olduğunu, son bir buçuk yılda iki ülke arasında, cumhurbaşkanları seviyesinde üç, diğer seviyelerde onlarca ziyaret gerçekleştiğini, çeşitli alanlarda önemli toplantılar ve anlaşmalar yapıldığını anlattı.