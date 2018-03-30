"Taşkın bitti herkesi Edirne'ye bekliyoruz"

EDİRNE (AA) - Edirne'de nehirlerin taşmasıyla ilgili geçen haftadan bu yana yayınlanan haberler, turizm işletmecilerini de olumsuz etkiledi.

Yerleşim bölgelerine sirayet eden bir durum olmasa da nehirlerin taşmasıyla ilgili haberler çok sayıda rezervasyonun iptal edilmesine yol açtı.

Nehirlerin taşmasının sebep olduğu sıkıntıların ortadan kalktığını belirten işletmeciler, hafta sonu için konuklarını Edirne'ye davet etti.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne'de bahar havasının hakim olduğunu ve herkesi kenti gezmeye davet ettiklerini söyledi.

Taşkının sona erdiğini ve kentteki tüm yerlerin gezip görülmeye açık olduğunu vurgulayan Dinar, şunları kaydetti:

"Bizim iki nazlı yarimiz var. Biri Tunca, biri Meriç. İkisi bir buluşma yaptılar ama bu buluşmayı sona erdirdiler. Taşkın bitti artık Edirne'yi gezme zamanı. Biz diyoruz ki 'Su bahane ciğer şahane' herkesi Edirne'ye ciğer yemeye bekliyoruz. Herhangi bir tur iptali söz konusu değil tam aksine turlarda çoğalma var. Edirne bu sene çok turist alacak. Çok talep var. Esnaf olarak bundan da çok memnunuz. Taşkın bitti. Bütün misafirlerimizi sultanların şehri şehirlerin sultanı Edirne'mize gezmeye davet ediyoruz."