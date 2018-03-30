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"Taşkın bitti herkesi Edirne'ye bekliyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 17:47 | Son Güncelleme

Yerleşim bölgelerine sirayet eden bir durum olmasa da nehirlerin taşmasıyla ilgili haberler çok sayıda rezervasyonun iptal edilmesine yol açtı - Taşkın olumsuzluğunun ortadan kalktığını belirten işletmeciler, hafta sonu için konuklarını Edirne'ye davet etti

EDİRNE (AA) - Edirne'de nehirlerin taşmasıyla ilgili geçen haftadan bu yana yayınlanan haberler, turizm işletmecilerini de olumsuz etkiledi.

Yerleşim bölgelerine sirayet eden bir durum olmasa da nehirlerin taşmasıyla ilgili haberler çok sayıda rezervasyonun iptal edilmesine yol açtı.

Nehirlerin taşmasının sebep olduğu sıkıntıların ortadan kalktığını belirten işletmeciler, hafta sonu için konuklarını Edirne'ye davet etti.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne'de bahar havasının hakim olduğunu ve herkesi kenti gezmeye davet ettiklerini söyledi.

Taşkının sona erdiğini ve kentteki tüm yerlerin gezip görülmeye açık olduğunu vurgulayan Dinar, şunları kaydetti:

"Bizim iki nazlı yarimiz var. Biri Tunca, biri Meriç. İkisi bir buluşma yaptılar ama bu buluşmayı sona erdirdiler. Taşkın bitti artık Edirne'yi gezme zamanı. Biz diyoruz ki 'Su bahane ciğer şahane' herkesi Edirne'ye ciğer yemeye bekliyoruz. Herhangi bir tur iptali söz konusu değil tam aksine turlarda çoğalma var. Edirne bu sene çok turist alacak. Çok talep var. Esnaf olarak bundan da çok memnunuz. Taşkın bitti. Bütün misafirlerimizi sultanların şehri şehirlerin sultanı Edirne'mize gezmeye davet ediyoruz."

-"Taşkının izi tarlada Meriç kenarı cıvıl cıvıl"

Meriç Nehri kenarında işletmesi bulunan esnaf Kemal Kılıç da taşkının sadece tarım arazilerini ve taşkın sahasını etkilediğini belirtti.

Edirneli turizmcilerin ziyaretçileri beklediklerini ifade eden Kılıç, "Son 3 gündür basında çıkan taşkın haberleri maalesef turizmi biraz etkiledi. Su taşkınları nehir yataklarında ve tarım arazilerinde etkili oldu. Bundan dolayı Edirne'deki müzeler, camiler, restoranlar, nehir kenarındaki işletmeler turizme hizmet etmekte. Herhangi bir sorun yok. Taşkın bitti herkesi Edirne'ye bekliyoruz." diye konuştu.

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