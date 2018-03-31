Taşkının getirdiği çöpleri topladılar

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi İspanyol Begona Rodriguez, gönüllülerle birlikte Tunca Nehri kenarındaki çöpleri topladı.
Tunca Nehri'nin debisinin düşmeye başlamasının ardından bölgedeki suyun bir kısmı çekildi. Tunca Köprüsü çevresinde plastik ve cam atıkların olduğunu gören misafir öğretim görevlisi Rodriguez, "Plastiğe Hayır" kampanyası adı altında bölgede temizlik yapacağını sosyal medyadan duyurdu.
Bölgede bir araya gelen gönüllüler, suların çekilmesiyle ortaya çıkan atıkları topladı.
Rodriguez, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'de nehir taşkınının sona erdiğini ve suyun az da olsa çekilmesiyle çöplerin ortaya çıktığını söyledi. Plastiğin doğaya, insanlara ve hayvanlara zarar verdiğini aktaran Rodriguez, mesire alanları ve nehir kenarında piknik yapanların çöplerini toplamaları gerektiğini kaydetti.
Vatandaşlardan Gürkan Akay da müzisyen olduğunu ve sosyal medyada gördüğü kampanya duyurusu üzerine çöp topladığını belirterek, "Bu sadece eğitimle ilgili değil duyarlılıkla ilgilidir. Bugün kime sorsanız plastiğin zararlı olduğunu söyleyecektir. Doğa elimizden her şeyi almadan biz ona iyi davranmalıyız." dedi.
Gönüllülerden Öykü Özçelik ise vatandaşların çevreye çöp atmama konusunda duyarlı olmaları gerektiğini dile getirdi.
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