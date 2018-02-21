Taşköprü EKK’de Ahmet Aslan güven tazeledi

Taşköprü Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin 53. Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Ahmet Aslan, güven tazeleyerek tekrar başkanlığa seçildi.

Taşköprü Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Salonunda gerçekleşen olağan genel kurulun divan başkanlığını Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Dursun Ergin yaparken, gündem maddeleri oy birliği ile kabul edildi.

Programda konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, “Taşköprü ilçemizde birçok eksiklik gideriliyor, birçok projemizde ise sivil toplum örgütlerimizle el birliğiyle çalışmaktayız. İlçemizde önem arz eden 3 büyük proje devam ediyor. Bunlardan ilçenin 50 yıllık içme suyu ihtiyacını giderecek olan Hasanlı Göleti İçme Suyu Projesi yılsonunda baraj tamamlanarak ishale hattı döşenmeye başlanacak. İlçemiz doğalgaza kavuştu ve vatandaşlarımız hızla doğalgaza geçiyor. Bunların yanında Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi’nde alt yapı ihalesi önümüzdeki ay gerçekleşecek ve yılsonuna kadar inşallah alt yapısı tamamlanacak” dedi.

Kastamonu-Taşköprü Karayolunun sıcak asfalta kavuşacağına işaret eden Aslan, “Bugün burada gerçekleşen genel kurulun, adaylarımıza, esnafımıza ve Taşköprü’müze hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.

Olağan Genel Kurulda Ahmet Aslan ve Salih Şirin aday oldu. Genel Kurulda 460 esnaf oy kullanırken seçimi mevcut başkan Ahmet Aslan 285 oy alırken, Salih Şirin ise 175 oy aldı. Bu sonuçla mevcut başkan Ahmet Aslan, yeniden Taşköprü Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı seçildi.

Yeniden göreve seçilen Ahmet Aslan, kendisini bu göreve yeniden layık gören tüm esnaf ve sanatkarlara teşekkür etti.