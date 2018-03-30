Taşköprü’de “Nine/Dede Torun Buluşması” ve 54. Kütüphaneler Haftası kutlandı

Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu etkinlikleri kapsamında Taşköprü’de “Nine/Dede Torun Buluşması” ve 54. Kütüphaneler Haftası etkinliği yapıldı.

Kastamonu İl Tertip Komitesi tarafından Taşköprü Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Taşköprü Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Kastamonu İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak, Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet İshak, daire amirleri, AK Parti Taşköprü İlçe Başkanı Hüseyin Erol, STK temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının ardından başlayan programın açılış konuşmasını İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İshak yaptı.

Daha sonra konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan da, “Ülkemizdeki kütüphanelerdeki kitap sayısı 13 milyon. Amerika’da bir şehir kütüphanesinde ki kitap sayısı ise 11 milyondur. Buradan da okuyan bir toplum olmadığımızı görüyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) geçen yıllarda yayınladığı verilere göre, Türkiye’de kitap okumaya kişi başına ayırılan süre günde yalnızca bir dakika. Buna karşın, televizyon izlemeye 6 saat, internete 3 saat harcanıyor. Türkiye’de düzenli kitap okuyanların oranı ise neredeyse binde bir. Bu oran, en fazla kitap okuyan ülkelerin başında gelen İngiltere ve Fransa’da yüzde 21, Japonya’da yüzde 14, ABD’de yüzde 12 civarında” dedi.

“Yeni nesil çocuklar, yeni nesil kütüphaneler”

Taşköprü Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel ise, “Kütüphaneler haftasının bu yılki temasının ‘Yeni Nesil Çocuklar, Yeni Nesil Kütüphaneler’ oldu. Ülkemizde istenilen kütüphanelerden bir hayli uzağında olduğumuzu fakat önümüzdeki süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bu temasıyla bu sorunun da giderileceğine inanıyoruz” dedi.

“Kadim kültürümüzü gelecek nesillere aktaralım”

Programda konuşan Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz de, “Niçin kitap okumalıyız bunu kavramalıyız. Nekadar kitap okursak ailemizi etrafımızı kolay anlamamıza yardımcı olur. Kitaplar genel olarak doğru bilgileri içerir. İnternet mecrası var günümüzde fakat buradaki tüm bilgilerin doğruluğunu yine kitaplardan teyit ediyoruz. Eğer öğrenciyseniz kitap okursanız derslerinize olumlu yansıması olacak. Öğretmeniniz birçok konuyu anlatırken siz o konuya ön bilgiyle girmiş olacaksınız. Yaşlanmamanın yolu kitap okumaktan kendinizi yenilemekten geçer. Kendinizi yenilemezseniz eskimiş olursunuz. Kastamonu olarak geçmişten gelen kadim kültürümüzü gelecek nesillere aktarabilelim ve yeni edebiyatçılar çıkartabilelim” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Taşköprü Bahri Alp Ortaokulu’nun Kütüphaneler Haftası’na ilişkin hazırladığı oratoryo ve skeçler izleyenlerden büyük beğeni aldı.

Ardından ise Kütüphaneler Haftası nedeniyle düzenlenen resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programın sonunda Taşköprü Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde Bağcılar Belediyesi’nin desteğiyle yapılan yeni nesil kütüphanede “Nine/Dede torun Buluşması” yapılarak torunlar dede ve nineleriyle birlikte kitap okudu.

Vali Karadeniz’de öğrencilerden dede ve ninelerinin evlerinde düzenli olarak kitap okumalarını takip etme sözü aldı.